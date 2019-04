Cultura e spettacolo



Cresce l'attesa per "Lucca Bimbi"

lunedì, 22 aprile 2019, 08:45

Dalla Jeep di Jurassic Park alla grande area preistorica, dalla parata dei personaggi Disney al percorso delle fiabe. Cresce l'attesa per "Lucca Bimbi", la più grande e unica manifestazione in centro città dedicata ai bambini (da 0 a 12 anni) e alle famiglie, che si terrà questo fine settimana (sabato 27 e domenica 28 aprile), dalle 10 alle 20, nella prestigiosa cornice del Real Collegio di Lucca.

L'evento è ideato e organizzato da Vitalba Scalia, Carmelo Arena, e dal piccolo Manuél, dell'agenzia di Comunicazione & Marketing Ingegno Creativo, con il patrocinio del Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Regione Toscana e Real Collegio di Lucca.

Tra le novità di questa 4° edizione di Lucca Bimbi, l'Area preistorica, con i cuccioli di dinosauro, lo scavo paleontologico, la nursery con i baby dinosauri e la ricostruzione di un campo da caccia preistorico, con tante attività e laboratori da fare seguiti da un'autentica archeologa, la dottoressa Marcella Parisi, educatore museale.

Per la gioia di grandi e piccini inoltre saranno presenti la jeep di Jurassic Park e ospiti d'eccezione come "Alan Grant" di Jurassic Park, e "Owen, Claire e Blue" di Jurassic World.

Grande attesa anche per la nuova Area Lego. Oltre 200 mq di spazio, più di 100 kg di mattoncini, laboratori a ciclo continuo e con tutor, esposizione di bellissimi paesaggi, vasca con i Duplo e angolo shop.

Tra gli spettacoli da segnalare il nuovo percorso delle fiabe "Favoleggiando di Fiaba in Favola", "il mini concerto delle sigle Disney" con la cantante Sunita Zucca (Sunymao), la parata dei personaggi Disney/Pixar, Marvel e Star Wars, e i mini musical, che vedranno in scena ilsabato, Rapunzel, e la domenica La Bella Addormentata nel Bosco.

Altra nuova area di questa edizione, quella dedicata ai giochi in legno. "C'era una volta il Gioco", un'area che ospiterà tantissimi giochi in legno, piccoli spettacoli di micro magia e giocoleria. Un'aria antica, dove riscoprire la gioia e la calma di giocare insieme in armonia.

Tantissimi anche i laboratori che animeranno questa 4° edizione. Da quelli in inglese, a quelli creativi, dai giochi grafo-motori, ai libri tattili.

Spazio alla sicurezza con i volontari della Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Lucca, presenti in entrambe le giornate con dimostrazioni delle manovre di disostruzione pediatrica.

Confermata la postazione truccabimbi e sculture di palloncini a cura di Smaskerando, e la nuova postazione dove i vari personaggi in costume si fermeranno per fare tante foto e video con i visitatori.

L'evento sarà arricchito da un'area stand con l'eccellenza di articoli, prodotti e servizi a tema. Immancabili le postazioni mini-food con gustose crepés, gelati, zucchero filato e popcorn. Nello spazio esterno, adiacente alla nuova area Lego, sarà allestita l'Area food con furgoni punto-ristoro, con classici hot dog, panini, ma anche con specialità come il "pastrami" e riso al curry cucinato sul momento nel caratteristico furgoncino giallo dei Karē No Kuruma.

Info:

Il prezzo del biglietto di ingresso, che prevede l'accesso a tutte le aree, laboratori, spettacoli, per tutto il giorno, è di 8 euro; ingresso gratuito per i diversamente abili e per i bambini al di sotto dei 2 anni di età. Sconto del 10% soci COOP.

Tutte le info e il programma completo su: www.luccabimbi.com Infoline: Vitalba Scalia: 348 7695994 - info@luccabimbi.com.

Pagina Facebook: www.facebook.com/luccabimbi/