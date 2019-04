Designer lucchese in finale al Premio Ro Plastic Prize

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 9 aprile 2019, 15:45

L’obiettivo è quello di fornire agli insegnanti e agli studenti strumenti di lavoro per la progettazione e la realizzazione di un’apposita applicazione digitale, volta a facilitare la conoscenza dei beni storici ed artistici del territorio provinciale

martedì, 9 aprile 2019, 15:35

Romano Prodi, che ha firmato la prefazione del volume, concluderà la giornata con un intervento che permetterà di approfondire il tema siriano ed oltre; un punto di vista che verterà sul ruolo dell’Europa e, più in generale, delle istituzioni internazionali nelle tante crisi che attualmente caratterizzano il mondo

martedì, 9 aprile 2019, 14:01

Dal 12 al 14 aprile al Polo Fiere si terrà l'evento che abbraccia l'arte millenaria del tatuaggio a tutto tondo con la presenza di oltre 200 artisti provenienti dall'Italia e da molte località estere come Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Russia, paesi dell'America Latina e Hong Kong

martedì, 9 aprile 2019, 12:32

Papa Francesco e Wim Wenders: il grande cinema e la più alta figura della spiritualità cristiana contemporanea, mercoledì 10 aprile alle ore 21, protagonisti della serata all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7) con la proiezione del docu-film "Papa Francesco un...

martedì, 9 aprile 2019, 12:09

Venerdì 12 aprile, a partire dalle 10, Fondazione Campus organizza uno speciale open day per far conoscere tutti i propri percorsi formativi: i corsi di laurea triennale e magistrale in Turismo, il corso post diploma Scuola MADE e la scuola di lingue Campus

martedì, 9 aprile 2019, 12:07

Il 10 e 11 maggio Lucca sarà protagonista della prima edizione del Festival della Risata. Due giorni per animare il centro storico, ridere insieme e approfondire al contempo tematiche anche importanti, ma sempre con il sorriso sulle labbra.