Cultura e spettacolo



Effetto Cinema Notte: la città si trasforma in un grande set cinematografico a cielo aperto

venerdì, 19 aprile 2019, 15:23

di barbara ghiselli

Il centro storico di Lucca si trasformerà in un set cinematografico a cielo aperto grazie alla sinergia con 28 esercizi pubblici e 21 compagnie teatrali e di danza del territorio: tutto questo avverrà sabato 20 aprile a partire dalle 19 durante “Effetto Cinema Notte”, evento di punta del “Lucca Film Festival e Europa Cinema” e organizzato grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Questo e molto altro è stato presentato durante una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sede dell'autorità di bacino del fiume Serchio di palazzo Pretorio. Alla conferenza hanno partecipato Stefano Giuntini e Cristina Puccinelli, direttori artistici degli eventi del festival e ideatori della sezione Effetto Cinema Notte, Federico De Robertis, musicista e compositore, Paolo Tacchi, consulente per Banca Generali Private (che è uno dei main sponsor della manifestazione), Velo Torcigliani responsabile per Acsi Lucca, Emanuela Gennai dell'associazione don Franco Baroni e il soprano Cosetta Gigli.

“Durante 'Effetto cinema notte' ci sarà un evento unico e performativo dal titolo “Tears in rain” - ha spiegato Puccinelli – per celebrare la presenza di Rutger Hauer e omaggiare il film cult del 1982 'Blade Runner' ambientato a Los Angeles proprio nel 2019. L'evento si terrà in piazza San Michele sotto il loggiato di palazzo Pretorio dalle 19 in poi”.

Giuntini ha ricordato che, a questa iniziativa, che mira a ricreare l'atmosfera futuristica del film grazie a un'ambientazione animata da figuranti in costumi cyberpunk e alla colonna sonora di Vangelis, presenzierà l'attore Rutger Hauer.

“ Le musiche di Vangelis – ha evidenziato Giuntini – saranno interpretate da Federico De Robertis e gli Infedeli e alle 23 sarà proprio De Robertis a guidare in un dj set e ad entusiasmare il pubblico”.

Giuntini ha anche ricordato che in piazza San Michele dalle 19 in poi sarà possibile assistere alle seguenti iniziative: si partirà con musiche e proiezioni “Cyberpunk 2019” a cui seguirà alle 20.30 la proiezione del corto “Yanxin” su musica dal vivo di CavalloPazzo e poi arrivare alle 22, ora in cui ci sarà l'evento con Rutger Hauer ”.

Ma Effetto Cinema Notte non finisce qui, infatti tutto il centro storico sarà animato anche dalle numerose iniziative che coinvolgeranno gli esercizi pubblici che hanno deciso di aderire alla manifestazione: la città infatti sarà divisa in quattro aree corrispondenti a diversi generi cinematografici ovvero Fun, Future, Italy e Series e,chiunque vorrà, potrà assistere alle numerosi rappresentazioni che, a più riprese, verranno fatte dei film assegnati alle varie attività.

Inoltre sarà possibile visitare le mostre a ingresso gratuito su Kubrick e i fratelli Taviani a palazzo Ducale grazie all'apertura straordinaria fino a mezzanotte.

“E come se non bastasse ci sarà anche uno special event – come ha evidenziato Gennai – dedicato al film “The imitation game”nella location di palazzo Sani ed è lì che dalle 11 in poi che gratuitamente sarà esposta e illustrata la macchina cifrante 'Enigma', che veniva utilizzata dai tedeschi nella seconda guerra mondiale e che è al centro del suddetto film”. Gennai ha ricordato che lo special event sarà possibile grazie alla coproduzione tra Lucca film festival e Europa Cinema, Confcommercio Lucca, Versilia e Massa Carrara, associazione “don Franco Baroni”, Amnesty International gruppo 201 Lucca, Ari – associazione radioamatori italiani, associazione LuccAut e associazione “Rover Joe” di Fidenza (Parma). Questo evento speciale sarà un modo, oltre che per ricordare il momento storico in cui è ambientato il film anche per porre l'accento sull'importanza della scienza e della tecnica senza dimenticare un messaggio contro la discriminazione di cui fu vittima il protagonista della vicenda narrata, Alan Turing, infatti morì suicida a soli 41 anni a causa delle persecuzioni dovute alla sua omosessualità. Durante l'esibizione di “The imitation game” il soprano Cosetta Gigli riproporrà alcuni brani legati al periodo della seconda guerra mondiale.