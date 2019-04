Cultura e spettacolo



Effetto Cinema Notte, premiati i vincitori

giovedì, 25 aprile 2019, 09:59

di annalisa ercolini - gabriele muratori

Effetto Cinema Notte 2019: premiazioni. La serata si è tenuta nella splendida location dell’auditorium di San Micheletto dove il presidente di Lucca Film Festival, Nicola Borrelli ha evidenziato il successo dell’evento svoltosi il 20 aprile all’interno della città in cui hanno partecipato 28 esercizi pubblici e 21 compagnie teatrali e di danza del territorio. “Siamo soddisfatti del risultato - ha dichiarato -, anche se vi sono state alcune criticità che andranno migliorate l’anno prossimo.”

Lucca è città del cinema che promuove eventi a livello internazionale, dal 2013 con nove locali ad oggi con circa 30 attività commerciali e proprio da questi risultati i direttori artistici Cristina Puccinelli e Stefano Giuntini traggono le loro conclusioni: “Bellissima edizione, bravi tutti. Questo spettacolo è unico in Europa per questo motivo ci teniamo a far sempre meglio.”

Prima dell’assegnazione dei premi Giuseppe Guerra, Lions Club Lucca Le Mura ha sottolineato: “Quest’anno siamo ritornati a questa importante manifestazione dopo il 2017 in cui abbiamo dato per la prima volta il Premio per il Miglior Festival. Siamo mancati l’anno scorso con mio grande rammarico, io ero impegnato in altre cose e altri che si occupavano del Club ci hanno un po' abbandonato. Spero di essere con Voi ancora nei prossimi anni. Inoltre noi Lions siamo molto vicini ai giovani e per questo non potevamo mancare.”

Il Premio Miglior Performance prevedeva un assegno di 500 euro e per questa categoria vi è stato un ex aequo: Smaskerando con Mary Poppins e Bohemians Arte e Musical con Orange is the new black.

Ad introdurre il Premio Miglior Scenografia/Costumi di 500 euro, l’assessore Stefano Ragghianti: “L’amministrazione conosce la fatica, l’impegno e lo sforzo che viene profuso nell’organizzare una manifestazione di questo calibro. Inoltre credo che questo territorio abbia davvero un’enorme ricchezza e che questa città sappia in qualche modo grazie alla società civile e non alla politica, conciliare insieme grandi flussi turistici, importanti eventi, cultura, divertimento e generazioni diverse e Lucca Film Festival è una di queste manifestazioni.” Il vincitore: il locale Surfer Joe con Mary Poppins.

La serata si è conclusa con prosecco e foto di tutto il gruppo di lavoro.