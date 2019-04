Cultura e spettacolo



Esce in Dvd il documentario sulla vita di Santa Gemma

martedì, 9 aprile 2019, 20:35

Molte occasioni per celebrare l'uscita nazionale del Dvd di "Fiamma d'amore viva", il film-documentario del regista Antonio Nardone dedicato a Santa Gemma Galgani. Il film è stato prodotto dall'associazione HATHOR col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e vanta l'interpretazione di Giulia Perelli nel ruolo di Gemma. Accanto a lei Umberto Ceriani, uno dei grandi attori del teatro italiano, e Gemma Giannini, discendente della famiglia che accolse la santa negli ultimi anni di vita.

Mercoledì 10 aprile, alle ore 17, 30, il Dvd verrà presentato in anteprima alla Libreria Ubik di via Fillungo, a Lucca. L'autore Antonio Nardone incontrerà il pubblico e risponderà alle sue domande, assieme a Giulia Perelli e Gemma Giannini. Sarà l'occasione per scandagliare il difficile percorso che ha accompagnato la scrittura e la realizzazione del film. L'incontro sarà introdotto da Pietro Fazzi che, durante il mandato di sindaco di Lucca, intuì per primo la grande possibilità di sfruttare il carisma di Gemma come promozione della città, facendo pubblicare il fumetto Gemma di Lucca, accolto da grandissimo successo.

Sempre mercoledì, alle ore 21, il film verrà proiettato al cinema Artè di Capannori. Alla proiezione sarà presente il sindaco Luca Menesini e, dopo il film, l'autore e gli interpreti del film saranno a disposizione del pubblico per domande e commenti.

Giovedì 11, celebrazione della santa, il film verrà proposto al santuario di Santa Gemma all'Arancio, sempre alle ore 21. Per l'occasione verranno presentati due nuovi documentari, "I luoghi di Gemma" e "La santità sospesa", realizzati in collaborazione col passionista Giovanni Zubiani. "Grazie a materiali ritrovati di recente - dice il regista Antonio Nardone - questi due documentari sapranno fornire rivelazioni sorprendenti su alcuni degli enigmi della vita di santa Gemma".

Da giovedì, il Dvd della nuova edizione di Fiamma d'amore viva sarà in vendita a Lucca in cinque esercizi selezionati: la libreria Ubik di Via Fillungo, la libreria Il collezionista di piazza San Giusto, il Caffè Letterario Luccalibri in viale Regina Margherita, l'edicola Pantera Brancoli di Chiasso Barletti e la cartoleria Cerboncini di Via Santa Croce. Lo si troverà anche al santuario di Santa Gemma, e alla Casa Museo Giannini, in Via del Seminario, sede lucchese delle Sorelle di Santa Gemma.

Questo è solo l'inizio per Fiamma d'amore viva, realizzato per la televisione ma sempre più richiesto anche nelle sale cinematografiche. Il prossimo appuntamento sarà a Camaiore, in occasione della processione triennale del Gesù Morto, dove il film potrà replicare il successo dell'edizione speciale realizzata per la luminaria lucchese il 13 settembre 2018.