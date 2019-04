Cultura e spettacolo



Europa e radici, incontro con il critico letterario Carlo Ossola

domenica, 14 aprile 2019, 12:51

"Europa: viaggio alle radici del vecchio continente". È questo il titolo dell'incontro con il filologo e critico letterario Carlo Ossola organizzato dal gruppo di impegno civico Lucca@Europa, in programma per martedì (16 aprile) alle 21 all'auditorium della Fondazione Bml. Un percorso di consapevolezza delle radici europee dell'Italia fatto di immagini, personaggi, parole. “Carlo Ossola – spiegano gli organizzatori – ci guiderà lungo i sentieri della cultura e della storia europea, in luoghi capaci di riaccendere il sapore di una pluralità viva e condivisa. Lo farà puntando i riflettori su quei dettagli che nutrono il nostro immaginario e che ci permettono di riconoscerci nel profondo: Europa è, prima di tutto, identità”.



Socio dell’Accademia dei Lincei e membro del consiglio scientifico dell’Istituto dell’enciclopedia Italiana, Carlo Ossola insegna al Collège de France di Parigi, cattedra di letterature moderne dell’Europa neolatina e dirige l’Istituto di studi italiani dell'Università della Svizzera italiana a Lugano. Tra i suoi ultimi lavori, Europa ritrovata. Geografie e miti del vecchio continente, uscito nel 2018 per la casa editrice Vita e Pensiero, e Nel vivaio delle comete. Figure di un'Europa a venire, pubblicato con Marsilio lo scorso anno.