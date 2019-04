Cultura e spettacolo



Gemellaggio scientifico e culturale Lucca - Mosca: il "Sorriso di Stefano" porta la musica di Puccini in Russia

mercoledì, 24 aprile 2019, 12:11

Un grande interesse e tanti apprezzamenti hanno accolto il gruppo lucchese (sostenuto dall'Associazione "Il Sorriso di Stefano") che ha proposto pochi giorni fa all'Accademia Musicale moscovita V.S. Popov la storia delle esperienze lucchesi nel settore dell'arte terapia attraverso una conferenza e la proiezione del cortometraggio "Il Sogno d'Oro".

Lo psichiatra della Fondazione Mario Tobino, Enrico Marchi, e il giovane regista Simone Rabassini hanno potuto presentare di fronte ad un pubblico di esperti i risultati di un lungo percorso di riabilitazione psichiatrica che vede sullo schermo come protagonisti alcuni utenti dei Centri di riabilitazione psichiatrica della lucchesia, impegnati in una storia che ha per colonna sonora la musica di Puccini.

Marchi è oltremodo soddisfatto di questa esperienza ed ha affermato che "Il Rettore dell'AccademiaAleksei Petrov e la Prof.ssa Masha Chernova, docente universitaria moscovita della Associazione italo-russa "Il nostro mondo – Il dialogo delle culture", hanno espresso l'intenzione di continuare la collaborazione con i nostri concittadini, già da anni attivata con il Maestro Aldo Tarabella, docente in arti sceniche presso la Scuola di Fiesole."