Cultura e spettacolo



Gemitaiz & Madman il 26 luglio al Lucca Summer Festival

venerdì, 19 aprile 2019, 16:29

Forti dei successi dei loro ultimi dischi da solisti, unici nel loro genere ma allo stesso tempo capaci di completarsi come pochi in duo, GEMITAIZ & MADMAN tornano co-protagonisti sul palco per un’unica data speciale quest’estate, il 26 luglio al Lucca Summer Festival.

Il successo di GEMITAIZ che, dopo aver conquistato il disco di platino con"Davide" continua a registrare numeri da record non si ferma. Quest'estate infiammerà il festival con un live ricco di brani contenuti sia nel suo ultimo album che nel nuovo.

Classe '88 MADMAN è considerato uno degli artisti più talentuosi della scena rap italiana grazie al proprio talento e alle rime taglienti è protagonista di un percorso artistico in ascesa: dall'ambiente underground ai primi mixtape fino alla firma per tanta roba label nel 2013.

Biglietti in vendita su www.ticketone.it e www.luccasummerfestival.it.

BIGLIETTERIA LUCCA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA DEL GIGLIO - LUCCA

Tutto il materiale stampa e fotografico ad alta definizione, si può scaricare dal sitowww.luccasummerfestival.it