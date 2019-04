Cultura e spettacolo



Grande successo per la prima edizione del concorso "Disegna la tua città"

sabato, 13 aprile 2019, 10:40

La prima edizione del concorso "Disegna la tua città", organizzato da EuroVast Spa e destinato ai bambini delle scuole primarie di Lucca, si è conclusa con grande successo. L'iniziativa, partita lo scorso ottobre, ha visto la partecipazione di molti istituti e si è concretizzata con l'invio di oltre 500 disegni.

I giovanissimi artisti hanno descritto il proprio legame con il territorio attraverso la fantasia e la creatività, raccontando con carta e pastelli come vivono la propria città e come la vorrebbero.

La premiazione si è tenuta ieri (12 aprile) presso l'Auditorium di San Romano e ha visto la partecipazione straordinaria di Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca, Donatella Buonriposi, Dirigente dell'Ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara, e Ilaria Vietina, Assessora del Comune di Lucca con delega alle politiche formative.

Due i premi conferiti, quello "Simpatia" e "Primo Assoluto".

Il premio Simpatia è stato assegnato al piccolo Dimitriy della 5^A della Scuola Primaria Collodi, che si è aggiudicato un soggiorno di 3 giorni a Mirabilandia con la famiglia.

Il Primo premio Assoluto, invece, è andato a Gabriele della classe 5^ della Scuola Santa Dorotea. Il suo disegno sarà stampato sulle tovagliette Fior di Carta per l'edizione limitata PE 2019. Inoltre, al suo istituto verrà donata una lavagna interattiva multimediale e una fornitura annuale di prodotti Fior di Carta. Anche i suoi compagni di classe avranno occasione di festeggiare, perché vincono una gita presso il Parco Divertimenti Cavallino Matto a Livorno.

Per valorizzare l'impegno con cui tutti i bambini hanno lavorato, affrontando tematiche importanti, sono state individuate delle categorie Speciali in cui si sono distinti alcuni partecipanti. Queste le categorie: Pittoresco, Fantasy, Per il Sociale, Arte, Città Animata, Rainbow, Città della Musica, Green, Astratto, Lucca nel Futuro, Pets, Plauso Tecnico, Smart, Originalità.

Nel corso della premiazione, Umberto Romano, Direttore Generale EuroVast, ha ringraziato tutti gli studenti, le maestre e le scuole che hanno aderito al Concorso con tanto entusiasmo.

"Noi di Fior di Carta – ha dichiarato inoltre Vincenzo Romano Presidente EuroVast Spa- ci auguriamo che questo evento sia il primo di una lunga serie, perché crediamo nei bambini, vogliamo ascoltarli e supportarli, ben sapendo che sono loro il futuro delle nostre città, del nostro Paese, del mondo in cui viviamo".

Il Concorso è stato patrocinato dal Comune di Lucca e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Lucca è solo la prima tappa: il concorso, infatti, avrà un format itinerante e su scala nazionale.