Cultura e spettacolo



Il Baluardo ricorda Gino Custer de Nobili

sabato, 27 aprile 2019, 16:10

Il Baluardo, gruppo vocale lucchese a.p.s., vuole ricordare alla città di Lucca Gino Custer de Nobili che con le "poesie di Geppe" e "Lucca mia bella", ha mantenuto il vernacolo lucchese.

Gino nasce a Lucca il 28 febbraio 1881 alla S.S. Annunziata e muore a Milano il 29 aprile 1969, appunto 50 anni fa. Diplomato al Conservatorio ora Boccherini allora Pacini come pianista, compositore, allievo dei m. Angeloni e Magi , amico del Pascoli, di Puccini, di Catalani, di Rosadi e Andreotti, fa propria l'eredità di Idelfonso Nieri e mantiene il suono della parlata lucchese. Le sue liriche più conosciute, La lita di Pontetetto, Ir mi sere ( il mio nonno ) Fruffrue donna mastio, Davanti al sarcofago d' Ilaria del Caretto, Puccini, Mi' ma', Lucchina mia, fanno parte del patrimonio culturale dei lucchesi, certamente di quelli più in là negli anni. Dal 2009 riposa nel Famedio del Cimitero Urbano e l'epitaffio così recita: Geppe, poeta a cui i lucchesi devono un po' della loro storia.

L'invito quindi a riscoprire il nostro Geppe ( edizioni Maria Pacini Fazzi ) e far si che le nuove generazioni possano riappropriarsi del passato che come dice qualcuno, unito al presente, costruisce il futuro se elevato a fantasia. Il Baluardo intende ricordare Geppe al rientro della trasferta in Spagna e quindi a fine maggio o primi di giugno. La figura di Geppe sarà ricordata unitamente a quella di Cesare Viviani che ha eletto Gino Custer de Nobili a proprio padre ispiratore e nume tant'è che lo vorrà come novello Virgilio, quando andrà a scrivere il suo capolavoro L' Inferno " Robba dell' artro mondo " da un' idea di Dante Alighieri.Con l'augurio che nuovi poeti si possano unire al lavoro encomiabile di Domenico Bertuccelli (Gavorchio ) , Giovanni Giangrandi , di Giampiero Della Nina attuali ' addetti alla conservazione ' delle nostre forme dialettali.