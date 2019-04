Cultura e spettacolo



Il trio Voces Intimae in concerto all’Istituto Italiano di Cultura a Londra presenta Virtuoso & Belcanto 2019

sabato, 6 aprile 2019, 13:19

Il 3 aprile, all’Istituto italiano di Cultura a Londra, è stata presentata l’edizione 2019 di Virtuoso & Belcanto con un concerto del trio Voces Intimae, tra i fondatori del festival insieme a comune di Lucca e Teatro del Giglio. Il numerosissimo pubblico, composto da operatori culturali internazionali e ospiti londinesi invitati dall’Istituto, ha tributato un importante successo al trio, che per l’occasione ha presentato un programma interamente dedicato alla musica italiana: la Sonata a tre op. 62 di Alfredo Casella e il Trio in La di Ildebrando Pizzetti. Profondo interesse ha suscitato anche il programma della quarta edizione del festival Virtuoso & Belcanto, che porterà a Lucca, dal 15 al 28 luglio, moltissimi tra studenti dai cinque continenti e, con loro e per loro, artisti e docenti impegnati sui palcoscenici e nelle scuole più prestigiose al mondo.

Nella foto, che ritrae un momento della presentazione del concerto, vediamo da sinistra, Luigi De Filippi (violino), Sandro Meo (violoncello), Riccardo Cecchetti (pianoforte) e Stefano Faggioli, addetto culturale dell'istituto italiano di Cultura di Londra.

Tutte le informazioni sul Festival Virtuoso e Belcanto sono consultabili sul sito www.virtuosobelcanto.com