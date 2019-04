Cultura e spettacolo



Il World Press Photo torna a Lucca per Photolux Festival

sabato, 20 aprile 2019, 11:02

Si chiama “Crying Girl on the Border” ed è stata scattata dal fotoreporter di Getty Images John Moore. È la fotografia vincitrice del World Press Photo 2019, uno dei concorsi di fotogiornalismo più prestigiosi al mondo che quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 4.783 fotografi provenienti da 129 Paesi, per un totale di 78.801 scatti. Alla consegna del premio, avvenuta ad Amsterdam, era presente anche il direttore di Phtolux Enrico Stefanelli che da anni è membro del Comitato di Nomina per il Joop Swart Masterclass per la World Press Photo Foundation.

La foto vincitrice ritrae una bambina honduregna di due anni che piange mentre la mamma viene perquisita al confine tra Messico e Stati Uniti, una foto molto toccante che ha immediatamente fatto il giro del mondo. Questo e molti altri tra i migliori scatti premiati saranno presenti a Lucca dal 16 novembre all’8 dicembre in occasione della biennale internazionale di fotografia: il World Press Photo torna infatti a Photolux Festival e sarà parte integrante del percorso espositivo che quest’anno approfondirà il tema "Conquiste, rivoluzioni, oltre i muri".