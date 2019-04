Cultura e spettacolo



"Immagina", festival delle storie illustrate a Lucca

mercoledì, 24 aprile 2019, 09:06

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio si terrà a Lucca la prima edizione di “Immagina, Festival delle storie illustrate”, organizzato da Immagina O.D.V. e Bang On!, con il patrocinio e il contributo del comune di Lucca, della provincia di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il Festival nasce con l'obiettivo di promuovere la cultura della narrazione illustrata ed è un evento che si rivolge ad un vasto pubblico: famiglie, bambini, insegnanti, illustratori e tutti coloro che ancora non conoscono questo mondo.



Questa forma di libro viene comunemente associata all’infanzia, ma il settore dell’editoria illustrata è uno dei pochi in crescita a livello mondiale, indice di un aumento della sensibilità anche in un pubblico adulto.



Il tema di questa edizione del Festival è il bosco: il bosco come rifugio, ristoro, possibilità di vita; attraverso i libri illustrati dà modo di affrontare molti argomenti umani e di impegno sociale, in un modo poetico ed accessibile.

Location



Il principale spazio espositivo del Festival è il Loggiato Pretorio in Piazza San Michele, dove prenderà vita "Immagina un bosco", uno spazio immersivo dove poter scoprire un’accurata selezione di libri illustrati a tema e far partecipare i bambini ai laboratori in programma.



La seconda location è la Casermetta San Regolo sulle Mura cittadine, dove verranno realizzate due esposizioni: al piano superiore una mostra dedicata all'albo illustrato "Nel mio giardino il mondo" edito da Terre di Mezzo, partner dell’evento, e realizzato da Irene Penazzi, giovane promessa del mondo dell’illustrazione e rivelazione di quest’anno al Bologna Children's Book Fair.



Nei sotterranei sottostanti si svolgerà "Nel bosco oscuro", una mostra di libri illustrati che racconterà il bosco notturno.



Il Festival si estende anche all’interno della Biblioteca Civica Agorà, in Piazza dei Servi, e nelle librerie della città che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e parteciperanno attivamente con spazi dedicati agli albi illustrati.

Appuntamenti



Il Festival propone un calendario ricco di eventi.



Per i bambini si svolgeranno letture a voce alta, a cura dell’Associazione Nati per Leggere, e molti laboratori creativi tenuti, tra gli altri, anche dallo scrittore lucchese Teo Benedetti e dall’autrice Irene Penazzi.



Le proposte per i più grandi spaziano invece dal workshop di illustrazione con lo studio di fama internazionale Bomboland, al “Corso di Disegno Brutto” con il designer Alessandro Bonaccorsi, fino al corso di formazione con Franco Fornaroli, vice presidente dell’Associazione Ibby Italia, dedicato a coloro che credono nel potere delle storie per crescere.



La festa di inaugurazione del Festival, evento aperto a tutti, si terrà presso il Bar La Pecora Nera, nel Giardino degli Osservanti.

Immagina sostiene Ibby Italia



Una delle missioni di Immagina O.D.V. è rendere l’immaginazione un diritto per tutti. In questa edizione del Festival sosterremo Ibby, un’organizzazione internazionale no-profit, fondata nel 1953, che crede che i libri possano aiutare bambini e adolescenti ad avere una migliore qualità di vita.

Immagina Festival è realizzato grazie a molte sinergie create con il territorio lucchese: Biblioteca Civica Agorà, Daccapo Sistema di Riuso Solidale, Terra di Tutti, Consorzio forestale e delle colline lucchesi, Yogadeville e il supporto tecnico dello studio QZR. Fondamentale il contributo degli sponsor locali: Comieco, Foedus Assicurazioni, Audi Center Terigi, Mei Valvole Industriali, Farmacia Novelli e la Pasticceria Dolce & Caffè.