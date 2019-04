Cultura e spettacolo



Inclusione e dignità per chi soffre di malattia mentale, a Lucca il dialogo promosso da Uneba

giovedì, 4 aprile 2019, 17:46

Culmina venerdì 5 aprile“Psichiatria riabilitativa: una rete per il futuro”, convegno nazionale che Uneba (www.uneba.it - associazione di categoria del settore sociosanitario con 900 enti associati in tutta Italia) organizza assieme alla Scuola superiore di scienze dell'educazione San Giovanni Bosco, alla Scuola di psicoterapia integrata di Massa e al Real Collegio di Lucca, che ospita i lavori.

Qui, dalle 14.30 di venerdì, si svolge la sessione plenaria su “Verso modelli di riabilitazione psichiatrica capaci di produrre esiti positivi d’inclusione, valorizzando la partecipazione e la dignità delle persone, in un contesto di crescente riduzione delle risorse”, con gli interventi di Domenico Galbiati (IRCCS Istituto Eugenio Medea) e di Liliana Dell’Osso. Modera Vittorio Cigoli, direttore della Scuola di Psicoterapia Integrata di Massa; conclusioni di Alfredo Jacopozzi. Poi anteprima del lavoro teatrale “Oltre il Muro” a cura del Laboratorio “Teatro e non solo”, regia di Miriam Iacopi.

Nella mattinata di venerdì gli iscritti si dividono nei 6 seminari su autismo, disturbi del comportamento alimentare, riabilitazione psichiatrica in età evolutiva, riabilitazione psichiatrica in età adulta e Rems.

IL FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE:

LA PREOCCUPAZIONE DI UNEBA

Il convegno si è aperto giovedì 4 aprile pomeriggio di fronte a quasi 200 partecipanti.

“Questo è un convegno formativo, ma anche un'occasione per promuovere la partecipazione degli enti Uneba e di comunità locali a progetti di sviluppo”, ha spiegato Andrea Blandi, presidente Uneba Toscana e responsabile della formazione per Uneba nazionale.

“Nel 2018 – ha ricordato il presidente nazionale Uneba Franco Massi- oltre ai 40 anni della legge 180 (legge Basaglia), abbiamo ricordato i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale, che fino ad ora ha garantito assistenza di qualità ai cittadini. Ma tra 10 anni il SSN come sarà? In merito ho qualche preoccupazione, perché negli ultimi 10 anni perso 1% di Pil in fondi alla sanità, e i nostri investimenti in prevenzione sono molto inferiori di quelli paesi come Germania e Francia. Alle istituzioni noi di Uneba non chiediamo miracoli ma semplificazione delle procedure e certezze su normativa e finanziamenti”.

L'onorevole Bruno Orsini, già relatore della legge Basaglia, ha ripercorso tutta l'evoluzione dell'attenzione alla malattia mentale, passando attraverso l'epoca della contestazione che è stata, ha detto, “una rivolta dell'escluso per diventare escluso” e fino a oggi e alla necessità di nuove risposte.

“In psichiatria molto è stato fatto, molto è da fare”, ha chiosato Roberto Sarlo, direttore del Dipartimento Salute Mentale della USL Toscana Nord Ovest.

“Dobbiamo costruire una pluralità di risposte personalizzate e una rete di servizi”, ha detto Stefania Saccardi, assessore alla sanità della Regione Toscana. “In questo ambito dei servizi sociosanitari la presenza del Terzo Settore è fondamentale, è un valore assoluto”.

“Ad oggi – ha notato con amarezza don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI - purtroppo la riabilitazione non è ancora cardine dell'intervento in psichiatria, ed anzi purtroppo vediamo una deriva in senso opposto. Si creano condizioni in cui sempre più categorie vengono scartate: è la 'cultura dello scarto' di cui parla papa Francesco. Lo stigma tanto combattuto ora rischia di ripresentarsi”.

Il convegno ha il patrocinio di Fondazione Mario Tobino,Ulss Toscana Nord Ovest, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Società Italiana di Psichiatria di Consultazione, Alta Scuola Italiana per la Lotta allo Stigma, Società Italiana di Medicina Psicosomatica.