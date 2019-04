Incontro su giovani e volontariato al centro “Il Bucaneve”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 4 aprile 2019, 11:40

Lunedì 8 aprile alle 21, presso la Cattedrale di San Martino, concerto straordinario del Taplow Youth Choir. Il concerto è stato aggiunto al programma della “Musica in Cattedrale” accogliendo la richiesta di esibirsi a Lucca da parte di questo prestigioso coro inglese, in tournèe in Italia

giovedì, 4 aprile 2019, 11:09

Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019 presenta, all’interno degli eventi espositivi, nel Palazzo Ducale di Lucca, una mostra tributo ad uno dei più grandi registi della storia: Stanley Kubrick. Kubrick. Fra cinema e pittura, a cura del critico Riccardo Ferrucci,propone, dal 6 al 23 aprile, dipinti inediti dell’artista lombardo...

giovedì, 4 aprile 2019, 10:12

Appuntamento con la Fondazione BRF Onlus - Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze al Complesso di San Francesco per un convegno nazionale gratuito con esperti di rilievo internazionale su un male che affligge quattro milioni di italiani.

mercoledì, 3 aprile 2019, 19:52

Venerdì 5 aprile alle ore 18 la Libreria Ubik di Gina Truglio ospiterà Giuseppe Civati che ci parlerà del suo libro dedicato alla Senatrice Liliana Segre superstite dell'Olocausto e testimone dello Shoah italiana

mercoledì, 3 aprile 2019, 16:13

Venerdì nella Cappella Guinigi all’interno del complesso di San Francesco, sono in programma il terzo e il quarto modulo di questa sesta edizione del corso, diventato ormai uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi nel panorama nazionale, grazie anche alla formula, molto apprezzata, che affida ogni appuntamento al confronto tra...

mercoledì, 3 aprile 2019, 13:29

Il Movimento Per la Vita Italiano, la Federazione Toscana MPV e Cav e l’Equipe Giovani del MPVI invitano i giovani fino ai 35 anni, interessati ai grandi temi legati alla bioetica, a partecipare, dal 5 al 7 aprile a Lucca, alla 36^ edizione del seminario “V. Quarenghi” di primavera