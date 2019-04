Cultura e spettacolo



Janelle Monae presto in Italia al Lucca Summer Festival

lunedì, 15 aprile 2019, 13:04

La cantante Americana, che ha scelto Lucca Summer Festival per la sua unica data Italiana, ha incantato il pubblico del Coachella con una performance piena di groove e di stile. Sul palco del Festival Californiano anche i Tears for Fears, ospiti dei Weezer.

E’ iniziata la stagione dei grandi Festival internazionali con quello che probabilmente è quello che richiama di più l’attenzione dei media di tutto il mondo: il Coachella. Una delle esibizioni più apprezzate e più discusse di tutto il weekend è stata sicuramente quella di Janelle Monae che approderà al Lucca Summer Festival il 18 luglio per il suo unico concerto Italiano a cui farà seguito anche il live di Giorgia per quella che sarà una lunga serata di musica al femminile.

Una grande scala bianca e un trono al centro della scenografia, numerosi cambi d’abito, assoli super funky di chitarra, un divertentissimo duetto con Lizzo e spettacolari coreografie insieme a più di 20 ballerine.



Tutto questo è stata l’esibizione di venerdì sera di Janelle Monae sul palco più importante del mondo, una performance che la consacra ulteriormente come uno dei personaggi più interessanti e più d’avanguardia della scena musicale internazionale. Un’Artista di cui si è destinati a parlare sempre di più e che il pubblico Italiano attende di ammirare live al Lucca Summer Festival.

Entusiasmo anche per i Tears for Fears, anche loro attesi al Lucca Summer Festival, e anche loro protagonisti al Coachella in veste di Special Guests della rock band californiana Weezer. Il duo britannico si è esibito nella sua storica hit “Everybody Rule The World” che i Weezer hanno inserito come cover nel loro ultimo album. Un tributo meritatissimo a una band che ha scritto la storia della musica anni 80/90 e che continua ad essere di grande ispirazioni anche per le rock band dei giorni nostri.

Se ce ne fosse stato bisogno il Coachella ci ha confermato che grandi serate di musica stanno per arrivare al Lucca Summer Festival, adesso non ci resta che aspettare il momento di radunarci davanti al palco di Piazza Napoleone.

