Kel 12 National Geographic Expeditions a LuccaLibri

giovedì, 11 aprile 2019, 11:18

Mercoledì 17 aprile alle 18 nei locali di LuccaLibri, in Viale Regina Margherita, si parlerà di viaggi di conoscenza, veri e propri percorsi culturali e di qualità, caratterizzati da autenticità e sostenibilità. Itinerari immersivi intesi come incontro e scoperta di terre, culture, popoli. E in particolar modo di un viaggio virtuale che esplora il Giappone seguendo il fil rouge del buddhismo zen legando città leggendarie come Kyoto, Nara e Kamakura. Ma anche giardini, templi e natura. Insieme al giornalista Marco Restelli, giornalista, blogger ed esperto Kel 12, scopriremo esperienze legate alle tradizioni più profonde: dall’immersione nelle vasche termali degli onsen al pernottamento in un ryokan, la tradizionale locanda giapponese con il pavimento in tatami e futon.

La conferenza sarà caratterizzata anche da letture scelte sul tema del viaggio e sul Giappone.