Cultura e spettacolo



La Llorona sulle mura di Lucca in occasione del film festival

sabato, 13 aprile 2019, 08:40

Ieri sera "La Llorona", protagonista dell'omonimo film, è apparsa sulle mura di Lucca in occasione della prima italiana del film La Llorona – Le lacrime del male" di Michael Chaves oggi (13 aprile) al cinema Astra alle 20.30 per il Lucca Film Festival e Europa Cinema. La proiezione del film non sarà una semplice proiezione ma un evento performativo che partirà dal red carpet allestito per l'occasione in modo "immersivo" con effetti audio, proiezioni e giochi di luce a tema horror per finire dentro il cinema con eventi "a sorpresa che coinvolgeranno il pubblico tra incursioni e apparizioni". Il film, che uscirà il 17 aprile con la Warner Bros nei cinema d'Italia, ambientato negli anni '70 a Los Angeles, ha come protagonista La Llorona che si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un'assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale.