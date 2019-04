Cultura e spettacolo



La Rai sceglie il Polo Tecnologico Lucchese

venerdì, 5 aprile 2019, 12:33

Non è solo il patrimonio artistico e culturale di Lucca a far bella mostra di se’ in televisione. Questa volta è il Polo Tecnologico Lucchese ad aver catturato l’attenzione di Rai Cultura, che manderà in onda, ad autunno 2019, un nuovo programma dedicato alle buone idee che hanno trovato spazio in contesti che facilitano lo sviluppo di attività innovative e il trasferimento tecnologico. E’ il caso della start upLogic Way, azienda insediata al Polo Tecnologico, che ha ideato e progettato per il Gruppo Lucart un sistema di automazione del transito dei camion a gas basato su tecnologie di riferimento per l’industria 4.0: RFID e sistemi Cloud. Per dirla in altre parole, il transito dei camion è velocizzato (il riconoscimento viene fatto in modo automatico) e il carico viene completato in 90 secondi grazie ad un sistema automatizzato.

Di tutto questo si parlerà in una puntata di “Archimede”, il nuovo programma di Rai Cultura che sarà a Lucca la prossima settimana per le riprese, da girare sia al Polo Tecnologico di Sorbano che presso la Lucart, stabilimento di Decimo e hub logistico di Altopascio.

Una bella soddisfazione per la società Lucca Innovazione e Tecnologia che gestisce il Polo e che, attraverso questa esperienza, ha avviato una collaborazione con l’importante gruppo cartario che ha dimostrato di saper e volere innovare - testando e implementando le migliori e più innovative tecnologie non solo da un punto di vista industriale ma anche per quanto riguarda la supply chain - oltre che di saper recepire le opportunità offerte dal territorio, tra cui il sostegno finanziario al progetto LOGICA (all’interno del quale si inserisce il progetto della start up Logic Way) ottenuto da parte della Regione Toscana nell’ambito del POR CReO FESR Toscana 2014-2020.

Stando alle parole dell’Amministratore Unico di Lucca Innovazione e Tecnologia, Gianluigi Guidi “il Polo Tecnologico Lucchese conferma ancora una volta di percorrere la strada giusta, volta al sostegno delle imprese innovative ad alto potenziale di crescita, alla contaminazione delle idee, all’attenzione per le imprese della provincia e alla rete di contatti che riesce a sviluppare. Il tutto grazie anche alla squadra di lavoro, che quotidianamente si adopera per ottenere piccoli grandi risultati che fanno bene a tutto il territorio”.