La scuola senza zaino contro la povertà educativa: parte da Lucca il progetto "L’ora di lezione non basta"

giovedì, 11 aprile 2019, 15:00

Due scuole lucchesi su 15 scuole in Italia, 5 mila 200 minori coinvolti e 14 partner; oltre 2 milioni e mezzo di finanziamento dell’Impresa sociale “Con i Bambini” per combattere la povertà educativa attraverso la comunità educante.

È stato presentato oggi a Lucca ​L’Ora di Lezione Non Basta (LODLNB), uno dei 15 progetti multiregionali selezionati su 85 candidature nazionali dall’impresa sociale ​Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, grazie al Bando “Nuove Generazioni”.

Il progetto L’Ora di Lezione non Basta, ha ribadito Marco Orsi, si propone di combattere la povertà educativa, che è qualcosa di diverso dalla sola povertà economica. È fatta di isolamento, di incomprensione, di carenza di reti sociali amichevoli, di mancanza di servizi, di una società più orientata alle vecchie che alle nuove generazioni, di disoccupazione giovanile, di diversità di genere, cultura, lingua non riconosciute.

L’Associazione Nazionale Senza Zaino, con sede a Lucca, ha ideato e gestirà questo progetto che accompagna per 4 anni 15 istituti scolastici situati in territori del Paese dove il rischio povertà educativa è molto alto. I partner di progetto saranno coordinati dall’Associazione per costruire una comunità educante basata sul Global Curriculum Approach del Modello di Scuola Senza Zaino, ideato da Marco Orsi, dirigente lucchese impegnato da anni sui temi dell’innovazione didattica.

3 dei 15 istituti che partecipano al progetto si trovano in Toscana e 2 in provincia di Lucca: l’​IC Don Milani di Viareggio, nel quartiere Varignano, e l’IC Lucca 5 di Ponte a Moriano.

L’assessora alle politiche formative Ilaria Vietina ha dichiarato: il Comune di Lucca constata con soddisfazione il fatto che un progetto di portata nazionale premi le intuizioni formative di una realtà lucchese e abbia anche una ricaduta diretta su una delle scuole del nostro territorio.

È ormai documentato che la povertà educativa dei bambini è un elemento fondamentale nel determinarsi di dinamiche di impoverimento anche in età adulta. Povertà educativa e povertà economica sono correlate,si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. ​LODLNB ​i​ntende contribuire ad interrompere questo circolo vizioso, affiancando le scuole nell’impresa di attivare la comunità educante locale per garantire agli allievi una continuità dell’azione educativa e il pieno utilizzo di tutte le risorse esistenti in quella data comunità.

La ​scuola è il fulcro della ​comunità educante ​e assume il ruolo di facilitatore di relazioni tra gli attori della comunità per portare ogni singolo bambino, con le sue fragilità e i suoi talenti, al centro della vita culturale, sociale, educativa, sanitaria, economica e amministrativa di quel dato territorio.

L’​Approccio Globale al Curricolo ​adottato dal Modello di ​Senza Zaino​ guiderà le 15 scuole nella realizzazione di numerose attività destinate ad arricchire l’esperienza formativa dello studente, promuovendone un’​azione competente che non riguardi solo il possesso di saperi e di conoscenze, ma la reale possibilità di scegliere, agire ed intervenire nel mondo.

LODLNB interviene sugli spazi fisici della scuola, sulla didattica, sulla comunità professionale dei docenti e sulle relazioni tra gli attori che animano la scuola comunità: dentro e fuori la scuola stessa: insegnanti, genitori, studenti e poi associazioni e istituzioni locali, per stringere un nuovo patto territoriale di contrasto alla povertà educativa.

2 milioni e mezzo di euro in ​4 anni​; oltre ​4500 nuclei familiari interessati; ​5200 minori coinvolti in ​8 regioni italiane ​e un partenariato nazionale che spazia da Lucca Crea (il soggetto animatore della più grande fiera del fumetto, animazione e gioco in Europa) a ​Edizioni Centro Studi Erickson; dal CNR di Pisa alla Libera Università di Alcatraz, per garantire l’impiego di linguaggi diversi e strumenti complessi a sostegno di un modello di scuola e di comunità innovativo e centrato sui bambini e sui bambini più fragili.

Su 14 partner nazionali impegnati nel rafforzare i legami tra scuola e comunità, 3 sono lucchesi:

Associazione OIKOS, Fondazione UIBI, Ufficio Pastorale Caritas della diocesi di Lucca, Lucca Crea srl, Genau srl.

Le scuole partner del progetto:

IC Don Milani Viareggio (LU), IC Vico (Ilva) Taranto (TA), IC Carrara e Paesi a Monte (MS), IC Massa Martana (PG), ICS Capponi Milano (MI), DD Don Milani Giffoni (SA), IC Revello Cuneo (CN), IC Santa Venerina (CT), IC Giovanni XXIII Acireale (CT), IC di Gonars (UD), IC Giovanni XXIII Statte (TA), IC Don E.Montemurro di Gravina di Puglia (BA), IC Giovanni Paolo II - A.Frank San Marzano sul Sarno (SA), IC Lucca 5 (LU), IC San Rocco di Marano (NA)

I partner istituzionali del progetto:

Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., ​Lucca Crea s.r.l., Ufficio Pastorale Caritas della diocesi di Lucca, Oikos Onlus, Centro Studi Musicali e Sociali Maurizio Di Benedetto, Comune di Lucca, CNR, Genau srl, ​EbiCo Società Cooperativa Sociale Onlus, Associazione Istituti di Terapia Familiare, Associazione Comunità IL GABBIANO Onlus, Fondazione UIBI, Flipnet APS, Associazione Cacao - Libera Università di Alcatraz.

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org​”