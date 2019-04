Cultura e spettacolo



La storia del serial killer Ted Bundy in anteprima italiana al Lucca Film Festival e Europa Cinema

martedì, 16 aprile 2019, 11:34

Sarà la prima italiana del film "Ted Bundy - fascino criminale" di Joe Berlinger con Zac Efron e Lily Collins, sul più noto e spietato serial killer della storia americana degli anni '70/80, l'evento principale della quinta giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, in programma mercoledì 17 aprile, alle ore 20.30 al cinema Astra.

Il film sarà distribuito nelle sale dal 9 maggio da Notorious Pictures.

Presentato al Sundance Film Festival 2019, il film racconta la storia del serial killer Ted Bundy dalla prospettiva della fidanzata Liz, interpretata da Lily Collins, a lungo ignara della vera natura del suo compagno. Nel cast anche John Malkovich nel ruolo di Edward Cowart, giudice del processo a Bundy. Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: chi è davvero l'uomo con cui condivide tutta la sua vita? Mano a mano che i particolari vengono a galla capirà che Ted non è vittima di un grande equivoco ma il vero colpevole.

La quinta giornata di festival prosegue con la proiezione dei lungometraggi in concorso. Alle 15.00 in programma "Killer Kate" di Elliot Feld, dove un tranquillo weekend tra sorelle si trasformerà in una trappola congegnata da una disturbata famiglia di assassini dilettanti e assetati di sangue. Alle 17.00 la sezione dedicata ai cortometraggi.

All'auditorium Vincenzo da Massa Carrara protagonista la sezione Educational: alle 10 in programma la proiezione "La strada dei Samouni" delicato racconto di Stefano Savona e Simone Massi premiato a Cannes 2018 con L'oeil d'or che racconta dell'operazione militare alla periferia della città di Gaza nel 2009 dove i Samouni hanno sempre vissuto ai margini delle fazioni. Si prosegue alle 15.00 con "L'ululato" di Joe Dante e a seguire alle 16.30 "Azur e Asmar" di Michel Ocelot. La giornata proseguirà alle 18.15 con l'appuntamento dedicato al cinema e all'arte dal titolo "Dai critofilm di Ragghianti alle interviste di Simongini. Arte sullo schermo in Italia, fra cinema e televisione" con la proiezione del documentario di Franco Simongini dalla serie "Come nasce un'opera d'arte" Giorgio De Chirico: Sole sul cavalletto". Alle 21.00 per concludere, "Eureka" di Nicolas Roeg.

All'auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca dalle 10 in programma il ciclo di incontri curato dal professor Walter Rinaldi dal titolo "Cinema e formazione: Corpi, vissuto e immaginario a scuola, tra infanzia e adolescenza". Alle 21.00 la proiezione de "L'ordine delle cose" e a seguire l'incontro con il regista Andrea Segre. Il film racconta di Corrado, alto funzionario del Ministero degli Interni italiano specializzato in missioni internazionali che si occuperà della spinosa questione dei viaggi illegali dalla Libia verso l'Italia.

Europa Cinema

A Viareggio si parte alle ore 10 (ingresso libero), al cinema Eden, con la proiezione di "Butterfly" di Alessandro Cassigoli (Italia, 2018). È la storia di Irma Testa, prima pugile italiana ad arrivare, ad appena 18 anni, alle olimpiadi. Sarà presente il regista Alessandro Cassigoli. Il programma continua alle 16 con la proiezione di "A Thousand Girls like Me" di Sahra Mani (Francia, 2018, 80'). Un documentario sulla vera storia di una ragazza afghana in lotta per la giustizia, in un Paese in cui le donne non hanno pieni diritti. La regista accompagna la protagonista durante l'intera vicenda per mostrare al Mondo come le donne siano vittime di ingiustizie. Alle 18 la replica di Butterfly. Sempre alle 18 presso la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, si terrà l'incontro dal titolo "Il professionismo sportivo femminile" con Debora Salvatori Rinaldi (Florentia Serie A), Stefano Carobbi (allenatore Florentia) e Antonella Piaceri, famosa giocatrice di calcio viareggina. Modera Ilaria Bonuccelli. In collaborazione con Agenzia LTA. Chiude il festival alle 21 la proiezione speciale "Sulla mia Pelle" di Alessandro Cremonini (Italia, 2018, 100') sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, arrestato per spaccio nel 2009 e morto pochi giorni dopo l'arresto in circostanze poco chiare (ingresso gratuito).

Prezzi: 20 € abbonamento; 15 € abbonamento ridotto; 9 € giornaliero; 8 € giornaliero ridotto; 5 € evento singolo; 4 € evento singolo ridotto. segreteria@luccafilmfestival.it

Per info: 331 847 9463 (Lucia Pieroni)

Cinema Astra: via della Dogana, 7; 0583 496480

Cinema Centrale: via di Poggio, 36; 0583 55405

Auditorium "Vincenzo da Massa Carrara" via San Micheletto, 2

Cinema Eden di Viareggio, viale Regina Margherita, 12

Galleria d'arte Moderna e Contemporanea di Viareggio, piazza Giuseppe Mazzini