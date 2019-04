Cultura e spettacolo



L'anteprima nazionale di "A spasso con Willy" nella terza giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema

domenica, 14 aprile 2019, 12:54

Sarà l'anteprima nazionale del film di animazione "A spasso con Willy" di Eric Tosti uno degli eventi speciali della terza giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, lunedì 15 aprile, al Cinema Centrale di Lucca (ore 21). Il film uscirà nelle sale italiane distribuito da Notorious Pictures dal 18 aprile.

Al centro della trama c'è il piccolo Willy, un bambino che a seguito della distruzione della navicella su cui viaggiava nello spazio, viene separato dai genitori. La sua capsula di salvataggio atterra su un pianeta selvaggio e inesplorato. Con l'aiuto di Buck, un robot di sopravvivenza, dovrà cavarsela fino all'arrivo dei soccorsi. Nel frattempo, Willy, Buck e Flash, una creatura aliena con cui hanno stretto amicizia, scopriranno il pianeta, la sua fauna, la sua flora... ma anche i suoi pericoli.

Alle 15, al cinema Centrale, saranno proiettati i cortometraggi in concorso (fino alle 17). Seguono tre lungometraggi in competizione: "A Family Submerged" di María Alché (Argentina 2018) ambentato a Buenos Aires sull'elaborazione del lutto; "All the Gods in the Sky" di Quarxx (Francia, 2018) sul rapporto e il rimorso che vive Simor, un uomo sula trentina, nei confronti di sua sorella disabile.

Dopo la proiezione di A spazzo con Willy, alle 22.15, in programma "Angiò", progetto cinematografico diretto dal regista viareggino Leonardo Palmerini, che basandosi sul romanzo "Angiò uomo d'acqua" dell'artista Lorenzo Viani, utilizza riprese dal vivo processate in modo tale da avvicinarsi graficamente all'opera del pittore.

Auditorium Vincenzo da Massa Carrara

Le proiezioni partiranno alle 9 con "Kirikù e la strega Karabà" di Michel Ocelot, a cui seguirà una lezione tenuta dallo stesso Ocelot, moderata dal giornalista Mario Serenellini. Alle 15.00 è in programma la proiezione di "Small soldiers" di Joe Dante", a cui seguirà, alle 17.30, l'appuntamento "Arte e Cinema" di Magnitudo Film con la proiezione di "Leonardo 500" documentario biografico di Francesco Invernizzi sull'artista Leonardo da Vinci e a seguire "Bernini" (2018) dello stesso regista (ore 21).

Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca

Per la sezione Educational, alle ore 10.30 è in programma la proiezione di "Chiedimi del futuro. Diario di una crescita fra scuola e lavoro" dei registi Gianluca Paoletti Barsotti e Nicola Trabucco, uno sguardo divertito di un gruppo di ragazzi di sedici anni colti nel loro primo incontro con il mondo degli adulti: tra le incertezze e le contraddizioni dell'età, il loro sguardo è fisso sul futuro. Il documentario sarà seguito dalla conversazione con i registi e Sabrina Balestri, ideatrice e coordinatrice del progetto. Alle 14.30 si terrà il workshop sulla recensione cinematografica a cura del critico Marco Luceri, giornalista de "Il Corriere Fiorentino". L'evento fa parte del corso "Cinema e scuola", realizzato dal Lucca Film Festival in collaborazione con Isi Machiavelli e Liceo Artistico Musicale. A chiudere gli appuntamenti della giornata, alle 17.45 ci sarà l'incontro Europa Creativa/MEDIA a fianco dei produttori audiovisivi con il relatore Giuseppe Massaro.