L'avventura dell'astronomia secondo Adrian Fartade

domenica, 28 aprile 2019, 10:18

di eliseo biancalana

"Su Nettuno piovono diamanti" è il titolo dell'ultimo libro di Adrian Fartade, che è stato presentato alla libreria Ubik di via Fillungo a Lucca alla presenza dell'autore. Intervistato da Gina Truglio, Fartade ha fornito alcuni "assaggi" del volume (edito da Rizzoli) che affronta in maniera divulgativa la storia dell'astronomia.



Fartade (Bacau, Romania, 1987) è divulgatore scientifico e fondatore del popolare canale YouTube Link4Universe, che conta oltre 175 mila iscritti. "Su Nettuno piovono diamanti" è il suo secondo libro. "Il libro parla della storia delle esplorazioni spaziali. È la storia dell'avventura degli umani" ha sottolineato l'autore. "Ci siamo dimenticati che le sonde robotiche non vanno da sole nello spazio, ci sono gli umani dietro" ha notato.



"Ogni capitolo è dedicato a un pianeta del Sistema Solare esterno: Giove, Saturno, Uranio e Nettuno" ha detto Fartade con riferimento al suo ultimo volume, mentre il precedente "A piedi nudi su Marte" trattava del Sistema Solare interno (la Terra, Marte, Mercurio, Venere). È in preparazione anche un terzo libro dedicato ad asteroidi e comete.



Fartade affronta l'astronomia con un linguaggio accessibile anche a chi non è ferrato in campo scientifico. "È fatto per chi non ha nessun tipo di preparazione in materia" ha garantito l'autore, che non teme il rischio di banalizzare l'argomento. "È come quando si ascolta la musica - ha sostenuto -: anche se uno non si intende di spartiti può apprezzarla".