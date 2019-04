Cultura e spettacolo



"Le nostre battaglie" e"Insoliti criminali", i prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema

martedì, 2 aprile 2019, 14:02

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 4 aprile alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film LE NOSTRE BATTAGLIE di Guillame Senez. Lui è un caporeparto e sindacalista, determinato, ma con un cuore grande, che vorrebbe fare tutto, ma tutto gli sfugge di mano.. Un giorno la sua compagna sparisce lasciandoli due figli piccoli a cui badare con un lavoro che non dà tregua e il dubbio di avere sbagliato tutto. Tutto raccontato con una finezza che rincuora, mettendo a fuoco la costellazione di affetti che ruota intorno al protagonista con piccoli tocchi, pennellate, allusioni. Con un attore, Romain Duris, che è un prodigio di verità, concentrazione, leggerezza. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 8 aprile alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà l’ultimo appuntamento con la retrospettiva dedicata ai grandi attori americani. Sarà presentato il film cult di Kevin Spacey INSOLITI CRIMINALI. Uno sgangherato trio di malviventi si rifugia in un bar dopo la solita rapina andata male. Alla disperata ricerca di una via di scampo i tre prendono in ostaggio cinque persone, mentre gli agenti federali e la polizia di New Orleans circondano il luogo… Nei limiti concessi dall’impianto claustrofobico la regia di Kevin Spacey, nient’affatto statica, lascia trapelare un talento e un controllo insoliti per un’opera prima. Finale a sorpresa. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5 euro) più il biglietto ridotto (5 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.