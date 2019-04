Cultura e spettacolo



Lezione di critica cinematografica a Lucca Film Festival e Europa Cinema

domenica, 14 aprile 2019, 13:14

Dal cinema classico americano degli anni '30 e '40 al neorealismo italiano, dalla Nouvelle Vague al cinema Hollywoodiano anni '70, '80, '90, passando per Orson Welles, Jean Renoir, fino al rapporto tra cinema, teatro e letteratura con Jean Marie Straub e Danièle Huillet. Sono questi alcuni dei temi protagonisti domani, 15 aprile, della lezione di "critica cinematografica" di Marco Luceri (del Sindacato Critici Cinematografici della Toscana) alle 14.30 presso l'auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca (ingresso libero, per iscrizioni su luccafilmfestival.it).

L'evento fa parte del corso "Cinema e scuola", realizzato dal Lucca Film Festival in collaborazione con Isi Machiavelli e Liceo Artistico Musicale. A chiudere gli appuntamenti della giornata, alle 17.45 ci sarà l'incontro Europa Creativa/MEDIA a fianco dei produttori audiovisivi con il relatore Giuseppe Massaro.

Il corso di storia del cinema è dedicato agli insegnati e in parte aperto al pubblico "per favorire l'innovazione nei curricula e la professionalità della funzione docente/studente" organizzato dal Lucca Film Festival Europa Cinema, in collaborazione con il Liceo Artistico Musicale e l'ISI Machiavelli di Lucca e realizzati con il contributo del MIUR e MIBAC nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola.

Il corso mira a fornire ai docenti delle scuole superiori una conoscenza dei principali elementi della storia del cinema, attraverso lo studio di alcuni autori e la comprensione di base della sintassi filmica, fornendo anche gli strumenti necessari all'analisi critica di un film, con accenni ai rapporti tra cinema e arte. Il progetto intende favorire l'integrazione del cinema nei curricula scolastici secondo quanto è previsto da diverse circolari ministeriali uscite negli ultimi anni sull'argomento.

A chiudere gli appuntamenti lunedì 20 maggio – all'auditorium San Micheletto – una lezione di fine corso tenuta dal regista Paolo Benvenuti (autore di film "Gostanza da Libbiano", "Segreti di Stato", "Puccini e la fanciulla") che tratterà in una prima fase, delle regole di composizione delle immagini, partendo dalle regole compositive della pittura per arrivare al linguaggio filmico; a questa seguirà una spiegazione delle varie fasi di realizzazione di un cortometraggio (dall'ideazione alla post-produzione).