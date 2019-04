Cultura e spettacolo



“Liberi Tutti”, il 25 aprile a Lucca

lunedì, 1 aprile 2019, 13:17

di barbara ghiselli

“Siamo molto soddisfatti – ha esordito alla conferenza stampa l'assessore alle politiche della memoria storica, Ilaria Vietina – per le numerose iniziative in programma per il 25 aprile e ne approfitto per ricordare un'importante novità, infatti, dopo anni di assenza, tornerà l'appuntamento con il concerto della Liberazione che si terrà in piazza San Francesco”.

E' stato poi detto che gli appuntamenti all'interno dell'iniziativa “Liberi tutti” che comprende mostre, concerti, commemorazioni pubbliche, presentazioni e incontri sono stati promossi da comune e provincia di Lucca con la collaborazione dell'Anpi - sezione di Lucca, l'istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in provincia di Lucca, l'Associazione dei volontari della libertà - Lucca e della Federazione italiana delle associazioni partigiane.

Alla conferenza erano infatti presenti anche Sara D'Ambrosio,consigliere provinciale, Rosalba Ciucci e Cecilia Carmassi per ANPI sezione di Lucca, Stefano Bucciarelli e Luciano Luciani dell'istituto storico della resistenza e dell'età Contemporanea della provincia di Lucca, Walter Ramacciotti di FIAP e Simonetta Simonetti di ATVL. D'Ambrosio ha evidenziato l'importanza della sinergia tra enti e associazioni per ricordare cos'è stato e cosa rappresenta il 25 aprile anche alle giovani generazioni e per fare una profonda riflessione sul concetto di libertà. “Le iniziative partono il 4 aprile, alle 10.30, - ha fatto presente Bucciarelli - con l'inaugurazione a palazzo Ducale della mostra 'Fratelli Rosselli, storia di giustizia e libertà'. L'esposizione, che rimarrà aperta fino al 12 aprile, sarà inaugurata da Valdo Spini, presidente della Fondazione circolo fratelli Rosselli”. Bucciarelli ha approfittato dell'occasione per ricordare gli orari di apertura della mostra ovvero dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e ha ricordato che le scuole possono prenotare visite guidate allo: 0583.417481 o inviando un'email a scuolapace@provincia.lucca.it

Doppio appuntamento il 10 aprile: la mattina, alle 9, alla biblioteca Agorà, presentazione del fumetto "Come into my house, nove storie di fuga e resistenza", alla presenza degli autori Emmanuel Pesi e Luca Lenci (evento per le scuole superiori). Il pomeriggio alle 17 nella sala Maria Eletta Martini del Cred, via Sant'Andrea, introduzione all'opera poetica di Amelia Rosselli, a cura di Laura Barile. Ha preso poi la parola Rosalba Ciucci che ha posto l'accento sull'iniziativa "Salvare Lucca", organizzata dall'Anpi per il 24 aprile, in memoria della pattuglia partigiana che salvò Lucca dai bombardamenti.

“La suddetta pattuglia partigiana – ha aggiunto Ciucci - era composta quattro giovani poco più che ventenni: Guglielmo Bini, Giuseppe Lenzi, Alberto Mencacci, Alfonso Pardini, che attraverso il Tempietto, lungo il canale che porta all'Ozzeri, raggiunsero la passerella del ponte dei Frati, sorvegliato da un drappello di cinque tedeschi. Eliminato quell’ultimo posto di guardia, i partigiani guadagnarono le posizioni alleate e consegnarono il messaggio del Cln al colonnello J.R. Sherman. 'Ogni bombardamento è inutile, la città è già liberata'. Lucca così fu salvata”. Ciucci ha poi affermato che la memoria deve andare oltre il ricordo e diventare politica attiva.

Il prossimo 24 aprile alle 11 al Ponte dei Frati (Pontetetto) saranno ricordati i quattro partigiani che salvarono Lucca con una cerimonia pubblica che vedrà anche la presenza dei familiari dei protagonisti di quella vicenda e degli studenti del liceo musicale che accompagneranno la giornata con alcune esibizioni. Il 25 aprile invece, oltre alla cerimonia istituzionale in cortile degli Svizzeri, alle 18.30 in piazza San Francesco si terrà il concerto della Liberazione. Per tutta la giornata saranno aperti i musei del Risorgimento, Paolo Cresci per la storia dell'immigrazione italiana e il teatro del profumo e sarà possibile effettuare una visita guidata gratuita di Palazzo Ducale.

Il 29 aprile si proseguirà con lo spettacolo-ricordo del professore partigiano Carlo Del Bianco, affidato al monologo teatrale di Marco Brinzi: la mattina, alle 10.30, al Cred, riservato agli studenti; alle 21 alla Casa del Boia con l'introduzione di Luciano Luciani. “Penso che sia fondamentale riscoprire la figura di Del Bianco,un uomo generoso e anticipatore dei tempi, - ha affermato Luciani - dato che, durante la seconda guerra mondiale, distribuiva in città volantini pacifisti e riuscì a costituire una formazione partigiana con alcuni suoi studenti per difendere gli ideali di libertà e democrazia”. Alla conferenza è stato anticipato che a maggio è previsto inoltre un ciclo di incontri sull'avvento del fascismo a Lucca dal titolo "Conoscere e interpretare i fascismi di ieri".