Cultura e spettacolo



Little Stars Summer Camp, ecco il nuovo camp inglese per l'estate 2019

venerdì, 12 aprile 2019, 09:21

Un campo estivo in inglese, nella natura, a contatto con gli animali, basato su free play, didattica esperienziale e libero sfogo della fantasia. Si presenta sabato (13 aprile) alle 15,30 a "Tessuti e Vissuti" (via Borgo Giannotti 388, Lucca) il primo Summer Camp del territorio che coniuga l'apprendimento della lingua inglese, immersione nella natura e un nuovo approccio educativo basato sulla pedagogia bianca, la pedagogia amica dei bambini.

A organizzarlo è Little Stars, una giovane associazione culturale nata per insegnare l'inglese in modo più ricco e coinvolgente.

Dal 17 giugno per due settimane, nella suggestiva cornice di un bosco sulla collina di Badia di Cantignano all'interno della Tenuta Setteventi, si terrà un campo estivo unico nel suo genere a Lucca.

"Immaginate i colori vividi di un bosco lussureggiante, la musica del vento, il profumo dei pini, lo scalpiccio di piedini scalzi che giocano sull'erba. Manine che impastano, cercano, scoprono, esultano. Ecco, tutto questo sarà la quotidianità per i vostri bambini e le vostre bambine - spiega Barbara Decanini, dottoressa in lingue e letterature straniere e insegnante steineriana qualificata presso WISM Rudolf Steiner Studies, Ann Arbor Michigan, e presidente dell'associazione -. Esploreremo insieme un bosco fatato, racconteremo favole senza tempo, cucineremo dolci prelibatezze, e poi dipingeremo, canteremo, danzeremo, giocheremo fino a non poterne più!

I piccoli faranno esperienze dirette attraverso attività manuali con l'approccio mani in pasta. Perché l'apprendimento passa dalle manine, attraverso il cuore, fino alla mente."

Per offrire un'esperienza unica, sono disponibili solo 20 posti (bambini da 2 a 10 anni), con un'educatrice ogni 5 bambini. Le iscrizioni al camp chiuderanno il 3 maggio.

Sabato pomeriggio, Barbara Decanini e le educatrici del team Little Stars saranno a disposizione dei genitori interessati per offrire tutte le informazioni necessarie e rispondere alle domande.

Per info: 3334216776, info@littlestars-kids.com, www.littlestars-kids.com.