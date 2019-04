Cultura e spettacolo



Luca Piattelli consegna il Premio Wella a Rutger Hauer

lunedì, 22 aprile 2019, 10:43

L'affermato hair stylist e imprenditore toscano ha partecipato alla cerimonia di premiazione dedicata alla star protagonista del Lucca Film Festival – Europa Cinema consegnando personalmente un riconoscimento molto speciale.



Si è tenuta venerdi la Serata di Gala organizzata dal Lucca Film Festival in onore di Rutger Hauer, l'artista più atteso dell'intera manifestazione. Il grande evento é iniziato alle ore 20.30 in Piazza del Giglio con l'arrivo di ospiti di spicco come Joe Dante e Mick Garris, che hanno sfilato sul red carpet, per prendere posto al Cinema Astra, dove si è svolta la cerimonia. Durante la serata sono stati ripercorsi insieme all'attore i momenti più importanti della sua lunga carriera, attraversando insieme a lui inediti del back stage e il lavoro di un grande artista internazionale.



Un'esperienza unica e coinvolgente con la quale un Rutger Hauer magnetico ha rapito anche stavolta l'attenzione del pubblico riportandolo virtualmente sul set di ogni suo film. Una serata di grandi emozioni che ha raggiunto il culmine con una doppia premiazione: il Premio alla Carriera consegnato dal Presidente Nicola Borrelli e il Premio Wella conferito dal direttore artistico degli Hairlook Luca Piattelli, che dichiara "E' stato un grande onore per me consegnare Il Premio Wella a Rutger Hauer, un premio per l'artista e l'uomo carismatico di grande fascino, che con le sue grandi interpretazioni e le metamorfosi dei suoi look ha creato i personaggi memorabili che oggi appartengono a tutti di noi". L'evento si è conluso con la proiezione della più recente delle versioni del film che ha reso l'artista una star indiscussa: Blade Runner (director's cut) di Ridley Scott, l'ultima interpretazione della pellicola ad opera del regista originale uscita negli Stati Uniti nel 2007.



Luca Piattelli Via privata delle Rose – Chiesina Uzzanese (PT) lucapiattelli.com fb: parrucchieri luca piattelli instagram: parrucchieripiattelli twitter: Luca Piattelli



Luca Piattelli è un imprenditore toscano di successo, affermato hair stylist, fashion designer e fondatore del brand che porta il suo nome. Insieme alla moglie Katia Carmignani, hair stylist che condivide con lui anni di esperienza e le stesse passioni per il mondo del beauty, ha creato uno dei Saloni di bellezza, più grandi d'Italia, oggi partner di Wella, una realtà unica nel suo genere che offre molteplici servizi per i capelli, la cura del corpo e il benessere della persona. Alla base del successo di questa attività c'è il metodo Piattelli: una consulenza personalizzata che offre soluzioni mirate in base alle esigenze specifiche di ogni cliente e trattamenti che si avvalgono sempre di prodotti e tecniche innovative. Non a caso Il Salone è anche sede della Luca Piattelli Academy, istituto di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Toscana, vivaio dei nuovi talenti dell'hairstyling. Luca Piattelli è oggi anche un brand fashion rivenduto all'estero, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, con accessori pensati e disegnati dal suo fondatore che mette sempre la donna al centro di ogni sua creazione come la sua collezione di borse e e altre novità presto in arrivo.