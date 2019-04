Cultura e spettacolo



Lucca Classica: anteprime con i migliori allievi del "Boccherini" e la visita alla biblioteca dell'Istituto

sabato, 27 aprile 2019, 12:19

Si aprono nel segno dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" e dei suoi giovani musicisti le anteprime di Lucca Classica Music Festival. Domenica 28 e lunedì 29 aprile due degli appuntamenti che introducono la manifestazione si terranno proprio al conservatorio cittadino, in attesa del taglio del nastro di Lucca Classica, previsto per giovedì 2 maggio.



Domenica 28, alle 21, sul palco dell'auditorium di piazza del Suffragio saliranno tre allievi eccellenti del "Boccherini", che si sono aggiudicati tramite concorso le borse di studio istituite dall'Associazione Musicale Lucchese in memoria della prima presidente, Carol Mac Andrew. Ad aprire la serata sarà Jose Andrés Gonzales Nájera, che con la sua chitarra classica eseguirà musiche di Manuel Ponce (Sonatina Meridional) e Mario Castelnuovo Tedesco (Sonata Omaggio a Boccherini). A seguire, Antonino D'Eliseo (flauto) con la Sonata Appassionata op.140 di Sigfrid Karg-Elert, la Sonatina per flauto e piano di Henri Dutilleux e il IV movimento della Sonata in la Maggiore di César Franck. A chiudere in concerto sarà il pianista Alessio Ciprietti, con le Variazioni su tema di Corelli op. 42 di Sergej Rachmaninov.



Lunedì 29, alle 17, alla scoperta dei tesori della musica lucchese con un'interessante visita guidata alla biblioteca dell'ISSM "L. Boccherini", dove sono custoditi preziosi manoscritti di Luigi Boccherini, Alfredo Catalani e Giacomo Puccini. La visita sarà condotta da Giulio Battelli, bibliotecario dell'Istituto e grande conoscitore degli oltre 16mila volumi lì conservati.



Il concerto e la visita guidata sono a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.luccaclassica.it.