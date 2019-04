Cultura e spettacolo



Lucca Tattoo Expo: al via la sesta edizione

martedì, 9 aprile 2019, 14:01

di barbara ghiselli

Oltre 200 artisti provenienti dall'Italia e da molte località estere come Svizzera, Germania e Portogallo, Inghilterra, Russia, paesi dell'America Latina e Hong Kong: queste le presenze alla manifestazione che abbraccia l'arte millenaria del tatuaggio, “Lucca Tattoo Expo”, che si terrà al Polo Fiere dal 12 al 14 aprile.

“Siamo ben lieti di poter presentare questa manifestazione, organizzata da Promo Lucca Eventi e giunta alla sesta edizione, - ha esordito alla conferenza stampa l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti - “Lucca Tattoo Expo”, infatti, si è inserita in maniera organica tra gli eventi presenti al Polo Fiere. E' un momento di ricchezza per la città dato che l'evento vedrà protagonista l'arte del tatuaggio insieme a tante iniziative culturali dedicate alla letteratura e alla musica: una grande occasione per tutti”.

Una kermesse importante anche dal punto di vista turistico infatti come ha dichiarato Francesco Cerasomma, uno degli organizzatori della manifestazione: “Durante il periodo della manifestazione si riempiranno gli alberghi e i bed and breakfast di Lucca, come dimostrano le già numerosissime prenotazioni, e questo chiaramente è un fattore che non può far altro che renderci orgogliosi”.

La responsabile del Polo Fiere, Maria Novella Dogliotti, ha ricordato che è stato firmato un contratto triennale con “Lucca Tattoo Expo”, valido fino al 2021 e auspica quindi che la manifestazione, cresciuta di anno e in anno e divenuta uno degli appuntamenti imperdibili per gli appassionati ma anche per chi si vuole solo avvicinare e conoscere meglio il mondo del tatuaggio, possa arrivare a festeggiare la decima edizione.

Ha preso poi la parola Davide Carpeggiani, altro organizzatore della manifestazione, che ha voluto sottolineare il fatto che Lucca Tattoo Expo sia un evento per tutta le famiglie infatti oltre alla possibilità di informarsi ed entrare in contatto con tatuatori provenienti da gran parte del mondo, alla convention saranno organizzati anche numerosi spettacoli ed eventi collaterali.

Carpeggiani ha elencato i vari eventi tra i quali il contest più atteso dagli artisti tatuatori che saranno chiamati a presentare di fronte a una giuria di Guest Star i loro lavori svolti durante la tre giorni.

Saranno presenti poi le ballerine dell'Ipanema Show, provenienti dal Brasile, con i costumi tradizionali del carnevale di Rio, il team di Naruto Italian Cosplayer ed esibizioni a cura della palestra Samurai Karate di Lucca. In scena anche Sheila Verdi con l'esibizione di danze aeree, la perfomance a cura della scuola Abacadaluna di Lucca e, infine, lo spettacolo di danza del ventre a cura della scuola Fuoricentro.

Lucca Tattoo Expo propone poi, al Polo Fiere, una mostra del pittore Virgilio Rospigliosi e un set fotografico permanente di Riccardo Bonuccelli. E' previsto anche uno spazio dedicato anche al “trucca bimbi” a cura di Incanto Party.

In programma a Lucca Tattoo Expo anche un'asta benefica con la vendita di dieci t-shirt disegnate appositamente da altrettanti tatutatori presenti: l'intero ricavato sarà devoluto all'Ospedale Padiatrico Meyer di Firenze.

Nella convention non mancherà inoltre un momento dedicato alla letteratura con la presentazione del libro “Il Tatuaggio Perduto” dello scrittore e tatuatore Marco Fulgione, esperto di cultura orientale, edito da Edizioni Simple.

Grande soddisfazione da parte di Aldo Gottardo, componente del CdA di Lucca Crea Srl, per il programma ampio e variegato della manifestazione. Gottardo ha anche evidenziato l'alto livello di artisti presenti a Lucca Tattoo Expo, evento culturale a tutto tondo sull'arte del tatuaggio.

Il programma dettagliato della kermesse è consultabile sul sito www.luccatottooexpo.it (mail: tatto@promolucca.it). Il costo del biglietto è di 5 euro per venerdì 12 aprile (orario 14 - 22) e di 10 euro per le giornate di sabato 13 (orario 10 - 23) e domenica 14 aprile (orario 10 – 22).