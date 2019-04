Cultura e spettacolo



Lucca Tattoo Expo prosegue fino a domenica 14 aprile

sabato, 13 aprile 2019, 13:31

200 artisti tatuatori da tutto il mondo, incontri, street food e merchandising... prosegue fino a domenica Lucca Tattoo Expo per un week end dedicato al mondo del tatuaggio con orario 10-22.

La realizzata con il patrocinio di: Comune di Lucca, Provincia di Lucca, C.C.I.A.A, Lucca Crea, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e C.N.A e in pochi anni è diventata una manifestazione tra le più apprezzate in Italia, sia per il gran numero di artisti tatuatori presenti, che per il grande pubblico che ogni anno coinvolge. Artisti provenienti da: Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Russia, e paesi Latino Americani e Hong Kong offrono la massima garanzia, sicurezza e possibilità di scelta. Presenti anche 30 aziende del merchandising, novità assoluta, la ristorazione all'interno del Polo Fiere è curata da T-Event International Street Food con prelibati cibi tipici lucchesi, toscani, vegani e vegetariani.

Spettacoli ed esibizioni aperti al pubblico per grandi e piccini: il contest più atteso dai tatuatori, valutati da una giuria di guest star; uno show di ballerine brasiliane dell'Ipanema Show con i costumi tradizionali del carnevale di Rio; il Team Naruto Italian Cosplayer , e poi esibizioni di Karate a cura della Palestra Samurai Karate di Lucca e di danze aeree con la guest star Sheila Verdi, oltre alla scuola di Pole Dance a cura di Abacadaluna di Lucca e infine una esibizione di danza del ventre a cura della scuola Fuoricentro. DJ Set e apericena a partire dalle ore 18, oltre una mostra permanente del maestro Virgilio Rospigliosi e set fotografico permanente del maestro di fotografia Riccardo Bonuccelli. E per i bambini presenti in fiera il " trucca bimbi gratuito " a cura di Incanto Party e Animazione.

Nella convention non mancherà nemmeno un altro momento culturale di grande rilievo letterario, verrà presentato il libro " Il Tatuaggio Perduto " dello scrittore e tatuatore Marco Fulgione esperto di cultura orientale, edito per i tipi dell'Edizioni Simple e verrà presentato da Gina Truglio della libreria UBIK di Lucca .

E' prevista anche un'asta benefica, con la vendita di 10 T Shirt disegnante appositamente da 10 tatuatori presenti, l'intero ricavato verrà devoluto all'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Sarà premiato anche il miglior Barbuto presente in convention e Mister e Miss Tattoo.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI COLLATERALI

Sabato 13 aprile Apertura al pubblico ore 10

Ore 15,00 Scuola gratis di tatuaggio, lezione a cura di " Impara Ora ".

Ore 15,00 Trucca Bimbi gratuito a cura di "Incanto Planner e Animazione".

Ore 15,30 Esibizione Naruto Cosplayers

Ore 16,30 Presentazione del libro " Il Tatuaggio Perduto" di Marco Fulgione

Ore 17,00 Esibizione di Pole Dance a cura di Abacadaluna

a seguire Special Guest Sheila Verdi, Star Danze Aeree

Ore 18,00 Esibizione da parte di IPANEMA SHOW " cosplayers "

Ore 19,00 Apericena con DJ Set

Ore 21,00 Tattoo Contest

Ore 22,00 premiazione Tattoo Contest

Ore 23,00 Chiusura manifestazione

Domenica 14 aprile apertura al pubblico ore 10

Ore 10 apertura al pubblico

Ore 15 scuola di tatuaggio gratis a cura di impara ora

Ore 15 trucca bimbi gratuito

Ore 15,30 Naruto cost players

Ore 16 esibizione arti marziali a cura di Samuray Karate.

Ore 16,30 presentazione libro "il tatuaggio perduto"

Ore 17 iscrizioni mr bearded, mr tattoo , miss tattoo

Ore 17,30 dj & drum set

Ore 18 apertura iscrizioni Tattoo Contest

Ore 18,30 premiazione miss e mr tattoo

Ore 18,30 premiazione mr bearded

Ore 18,30 Asta benefica " T shirt for children"

Ore 19,00 danza del ventre a cura di Scuola Fuoricentro compagnia Al Akhawat

Ore 20 tattoo contest

Ore 21 premiazione Tattoo Contest

Ore 22 chiusura manifestazione

ORARI CONVENTION

Venerdì 12 Aprile dalle ore 14,00 alle ore 22,00

Sabato 13 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 23,00

Domenica 14 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 22,00

TICKET : venerdì euro 5,00 Sabato e Domenica euro 10,00 alle casse del Polo Fiere o in prevendita Viva Ticket.

ORGANIZZAZIONE

PROMOLUCCA EVENTI S.R.L.S

Davide Carpeggiani - Direttore Marketing

Francesco Cerasomma - Organizzazione Generale

tattoo@promolucca.it - www.luccatattooexpo.it