Magnitudo Film protagonista al Lucca Film Festival

martedì, 16 aprile 2019, 09:54

Durante l'edizione del 2019 del Lucca Film Festival, in corso a Lucca fino al 21 aprile, verranno proiettati i film della stagione “L’arte al cinema” di Magnitudo Film. La presenza al Lucca Film Festival è un'occasione per rivivere parte di una fortunata stagione che ha visto protagonista il patrimonio culturale italiano e internazionale.

“La presenza al Lucca Film Festival è l’occasione per tirare le fila di una stagione di cui andiamo particolarmente fieri: con “L’arte al cinema” abbiamo voluto far incontrare due linguaggi del mondo dell’arte che hanno sempre trovato terreno fertile in Italia, per produzione e per fruizione” ha dichiarato Francesco Invernizzi CEO di Magnitudo Film “La tradizione culturale italiana e internazionale viene portata sugli schermi della più recente delle arti, che proprio al Lucca Film Festival trova una delle celebrazioni più interessanti.”

Verranno proiettati, presso l’Auditorium Vincenzo da Massa Carrara, in Via San Micheletto, 3 (Lucca):

Wunderkammer – Le stanze della meraviglia – martedì 16 aprile, ore 17:00

Mathera. L’ascolto dei sassi – giovedì 18 aprile, ore 21:00. Alla proiezione sarà presente una delegazione dell’Unesco.

Canova – venerdì 19 aprile, ore 15:00