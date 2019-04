Cultura e spettacolo



Moby Prince, alla Ubik un libro che fa riflettere

mercoledì, 10 aprile 2019, 23:58

di annalisa ercolini

Quando si pensa alla strage del traghetto Moby Prince del 10 aprile 1991 cosa viene in mente? Lo speronamento della petroliera Agip Abruzzo, la nave a fuoco, la nebbia e 140 persone morte. I fatti si sono svolti proprio in questo modo? C’era veramente la nebbia? E’ possibile che i soccorsi non siano giunti in tempo? C’è stato un traffico di scarico e carico di armi?

Alla libreria Ubik a Lucca, è stato presentato il libro Il Caso di Moby Prince. La strage impunita, edizioni Chiarelettere scritto da Francesco Sanna, giornalista del Il Fatto Quotidiano che fin dall’inizio ha seguito la strage insieme a Gabriele Bardazza ingegnere forense.

La storia del Moby Prince, il traghetto Livorno-Olbia non è una narrazione dalle tonalità romanzate, ma una storia tragica che ricompone un puzzle lungo 28 anni; laddove Sanna, per ricostruire la vicenda, ha inseguito le parole del magistrato Giovanni Falcone: “Segui i soldi". Bardazza, otto anni fa è stato trascinato dalla perseveranza a conoscere la verità dalla famiglia Chessa e per questo ha iniziato a lavorare sul caso Moby Prince. “Ciononostante entrambi avvertivamo qualcosa di evidentemente sano in quella ossessione: una piccola fiamma di giustizia che aveva resistito ventisette anni di estintori accesi (…)”.

Sanna e Bardazza sono ripartiti da quando la Procura di Livorno chiese di archiviare l’inchiesta bis, riprendendo le conclusioni del primo processo, terminato negli anni Novanta. Insieme ai familiari hanno riascoltato file audio, hanno rivisto vecchi filmati e foto, chiesto perizie, raccolti documenti persi o mai cercati. Il lavoro ha disvelato il vero volto di una storia dai poteri forti, tanto che hanno dimostrato che il 18 giugno 1991, due mesi e una settimana dopo la strage, a Genova venne firmato un accordo assicurativo segreto.

Le due aziende, Snam e Agip e i loro assicuratori accettano di non far guerra legale alla piccola quanto ambiziosa compagnia di Onorato. Dalle assicurazioni cade una pioggia di denaro su una compagnia che dopo una tragedia di queste proporzioni avrebbe rischiato l’esistenza mentre invece ripartì fino a diventare una delle società leader del traffico del Tirreno.

Il caso Moby Prince parte dalla verità data per certa mentre il traghetto è ancora in fiamme e la smonta pezzo per pezzo. Elenca le menzogne di Stato dell’Agip Abruzzo sulla provenienza e sul carico della petroliera. Ricorda come ben due giudici si sono rifiutati di rispondere alle domande e come i membri dell’equipaggio dell’Agip hanno raccontato ciascuno una versione diversa. Mette in fila i buchi e gli errori senza banalità, ma con chiarezza ed essenzialità. Come in tutte le storie dai poteri forti restano punti d’ombra.

Come disse Arthur Conan Doyle: “Una volta escluso l’impossibile ciò che resta, per quanto improbabile, non può che essere la verità.”