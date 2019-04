Mughini e Bernardini De Pace illuminano la serata di Spazio Salvetti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 20 aprile 2019, 11:03

La sacra rappresentazione del Venerdì Santo, con l'esecuzione di musiche di Bach e dello Stabat Mater di Vivaldi, ha riempito ieri (19 aprile) la chiesa di San Michele in Foro

sabato, 20 aprile 2019, 11:02

Il direttore di Photolux da anni è membro della World Press Photo Foundation. Lo scatto vincitore e molti altri in mostra a Lucca dal 16 novembre all’8 dicembre

sabato, 20 aprile 2019, 09:31

Una grande partecipazione presso la Biblioteca Civica Agorà di Lucca all'evento che aveva ottenuto il riconoscimento di crediti formativi da parte dell'ordine degli Avvocati di Lucca

venerdì, 19 aprile 2019, 16:34

L'atteso evento Effetto Cinema che trasformerà la città in un enorme performativo set cinematografico e la cerimonia di premiazione dei concorsi saranno gli eventi principali dell'ottava giornata, sabato 20 aprile, del Lucca Film Festival e Europa Cinema.

venerdì, 19 aprile 2019, 16:29

Forti dei successi dei loro ultimi dischi da solisti, unici nel loro genere ma allo stesso tempo capaci di completarsi come pochi in duo, Gemitaiz & Madman tornano co-protagonisti sul palco per un’unica data speciale quest’estate, il 26 luglio al Lucca Summer Festival

venerdì, 19 aprile 2019, 15:23

Il centro storico di Lucca si trasformerà in un set cinematografico a cielo aperto grazie alla sinergia con 28 esercizi pubblici e 21 compagnie teatrali e di danza del territorio: tutto questo avverrà sabato 20 aprile a partire dalle 19 durante “Effetto Cinema Notte”, evento di punta del “Lucca Film...