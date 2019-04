Cultura e spettacolo



Mumble Mumble, l’opera della regista lucchese Patrizia Lazzari ha vinto il concorso “Donne in corto”

mercoledì, 17 aprile 2019, 15:54

Grande successo internazionale per Mumble Mumble: l’opera della regista lucchese Patrizia Lazzari ha infatti vinto il concorso “Donne in corto” promosso nell’ambito di Immaginaria 2019. International film festival of lesbian & other rebellious, svoltosi domenica scorsa a Roma (in realtà Immaginaria si è svolto dall'11 al 14 aprile, ma può anche andar bene indicare solo domenica, giorno della premiazione). Il “corto” sarà proiettato anche a Lucca, al cinema Centrale, sabato 20 aprile, alle ore 17, nell’ambito del “Focus Autori Lucchesi” di Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019.

Autoprodotto e realizzato quasi a costo zero, col supporto tecnico di Mariana Giurlani, aiuto-regia e post-produzione, e grazie alla collaborazione di numerose amiche e amici, Mumble Mumble è stato giudicato dalla Giuria Giovani del concorso “Donne in corto” come “il miglior cortometraggio, per la capacità di osare nella sperimentazione visiva, supportata da una narrazione onesta e ben composta nel dispiegarsi del racconto e per aver saputo fare tutto questo con un creativo utilizzo di esigue risorse economiche”.

Mumble Mumble è il ‘rumore’ dei pensieri della protagonista, alle prese con un difficilissimo coming-out. I suoi passi-pensanti ritmano il continuo rimuginare. Per cercare “il modo giusto per dirlo”, ripercorre momenti significativi della sua vita: la scoperta di sé e del suo orientamento sessuale, il sentirsi “pecora nera”, il condizionamento sociale, la maternità, il rapporto col figlio.

Alla fine arriverà la tregua per questo travagliato Mumble Mumble e dichiararsi sarà molto più semplice del previsto.

PATRIZIA LAZZARI

Nata a Lucca, Patrizia Lazzari ha vissuto e lavorato a Roma per più di trent’anni, come dirigente consulente musicale presso la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). Nel 2015 è tornata a vivere nella città di origine.

Ha studiato musica, diplomandosi in pianoforte all’Istituto Musicale Luigi Boccherini di Lucca, e si è poi laureata in Lettere all’Università di Pisa con una tesi in Storia della Musica.

Musica e scrittura, spesso unite, hanno caratterizzato il suo percorso artistico, culturale e di vita. Sulla fine degli anni Settanta, ha inciso alcuni dischi come cantautrice e composto brani per altri artisti. Ha scritto e messo in scena due testi teatrali e composto musiche di commento per spettacoli di prosa rappresentati in vari teatri di Roma.

Nel 2017 ha realizzato il cortometraggio “Lacuginasarda@tiscali.it”, tratto da un suo racconto, partecipando al Roma Web Fest e al Tuscany Web Fest e ricevendo il riconoscimento speciale della giuria per il soggetto.

Nel 2018 ha realizzato il cortometraggio “Un viaggio diverso” tratto, anche questo, dall'omonimo racconto del 2007, presentato a Roma in occasione del Roma Pride 2018, a Lucca nel corso della manifestazione Love Wins e al Tuscany Web Fest, dove ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura.