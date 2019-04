Cultura e spettacolo



Nada live in Piazza San Francesco a Lucca

venerdì, 19 aprile 2019, 11:55

S’intitola “È un momento difficile, tesoro”, il nuovo disco di inediti di Nada, al secolo Nada Malanima, uscito il 18 gennaio per Woodworm Label.

Il nuovo lavoro discografico vede il ritorno alla produzione di John Parish (già produttore di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Afterhours ed altri), che torna al fianco di Nada dopo lo splendido lavoro fatto nell’album “Tutto l’amore che mi manca” (2004).

Album in cui si ritrova la vita, il pensiero e l’amore di cui Nada è capace, “È un momento difficile, tesoro” è stato anticipato dall’uscita del singolo “Dove sono i tuoi occhi”, accompagnato da un videoclip, diretto da Francesco Cabras, girato al Macro-Asilo, museo di arte contemporanea di Roma, seguito dal secondo brano estratto, la title track “È un momento difficile, tesoro”.

Protagonista della musica italiana, interprete e autrice dalla classe e dalla sensibilità uniche, fin dai suoi esordi Nada firma alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali. La sua “Senza un perché”, ad esempio, è stata recentemente inserita da Paolo Sorrentino all’interno della colonna sonora della serie TV “The Young Pope”, un successo mondiale distribuito in oltre centoquaranta paesi.

Ad aprire il concerto di Nada ci pensa Adelasia, lucchese classe 1995, ma romana di adozione dopo il trasloco a 18 anni per studiare storia dell'arte. Da sempre appassionata di musica inizia a studiare chitarra, canto e pianoforte e a comporre i primi pezzi chitarra e voce. L'11 gennaio 2019 esce per Sbaglio Dischi "Umido", il suo primo singolo prodotto da Pietro Foglietti e il 5 aprile esce “Aliena”, il suo secondo singolo.



Nada sarà in concerto giovedì 25 aprile alle 18 in Piazza San Francesco a Lucca. Ingresso libero. In apertura il live di Adelasia.