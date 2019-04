Cultura e spettacolo



Alla scoperta di un maestro di musica, Girolamo Deraco

lunedì, 29 aprile 2019, 12:50

L’USP di Lucca con il Polo“Fermi-Giorgi” di Lucca e dell’associazione“Amici del FermiGiorgi” hanno organizzato una piccola manifestazione per valorizzare un giovane ex allievo che si sta distinguendo come compositore musicale e che è molto conosciuto sia a livello nazionale che internazionale.

L’iniziativa rientra nell’azione costante, promossa dagli enti coinvolti, per la valorizzazione dei giovani che dotati di capacità e voglia di fare mettono a frutto le loro risorse personali e riescono a distinguersi, dimostrando a tutti che i nostri ragazzi sono bravi impegnati e capaci di avere successo in ogni ambito.

L’ex allievo su cui è focalizzata la manifestazione che avrà luogo martedì 30 aprile 2019 alle ore 12 presso la sede dell’USP di Lucca in Piazza Guidiccioni, 2, è il maestro Girolamo Deraco che si è brillantemente diplomato nel 1994 all’Istituto “G. Giorgi” di Lucca come Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche e successivamente, seguendo la sua passione e la sua musa, ha conseguito un master in composizione musicale presso l’Istituto “L.Boccherini” di Lucca col massimo dei voti (10/10) e la menzione speciale: unico diplomato ad avere ottenuto una valutazione così elevata dalla fondazione dell’istituto nel 1842.

Egli ha continuato a perfezionarsi sia in Italia che negli USA, ha ottenuto significativi riconoscimenti, svolge un ruolo attivo in tutte le iniziative dell’associazione lucchese “Dillo in sintesi”, ha composto la singolare opera minima “TACI” della durata di otto secondi, che è un record mondiale che ha ottenuto un grande successo di pubblico suscitando ovunque curiosità ed apprezzamento.

Sarebbe troppo lungo elencare in questo comunicato stampa tutte le attività del nostro giovane compositore, però dettagliate informazioni possono essere estratte dal suo curriculum disponibile sul WEB a questo indirizzo.: http://www.girolamoderaco.it/curriculum-vitae/