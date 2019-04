Cultura e spettacolo



Omaro Tomasoni e la tromba di Lacerenza in concerto per l'ISSM "L. Boccherini"

sabato, 13 aprile 2019, 11:35

Una grande serata di musica per coinvolgere il pubblico in un importante progetto volto a far crescere l’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Protagonisti dell’evento promosso dal Lions Club Lucca Le Mura, in programma martedì 16 aprile alle 21 al Teatro del Giglio, saranno l’Ensemble di ottoni e percussioni del conservatorio cittadino, il talentuoso trombettista Omar Tomasoni, da cinque anni Prima tromba della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, e le celebri colonne sonore composte, tra gli altri, da Nino Rota ed Ennio Morricone. Le note di grandi compositori per far crescere la musica del futuro. L’incasso della serata sarà infatti destinato all’acquisto di strumenti musicali per gli studenti dell’ISSM “L. Boccherini”. A dirigere Tomasoni e l’Ensemble sarà Donato De Sena, dal 1991 prima tromba solista dell’Orchestra Regionale Toscana.

Molto ricco il programma, che accompagnerà il pubblico attraverso 60 anni di storia del cinema: dalle musiche scritte da Williams per Star Wars, E.T. e Indiana Jones, alle colonne sonore di Zimmer per il Gladiatore e I pirati dei Caraibi, passando dagli eclettici membri della band U2 Adam Claytone Larry Mullen e la loro composizione per Mission Impossible. A farla da padrone saranno però le musiche di Rota e Morricone, con veri e propri capolavori tratti da pellicole come La strada, Il buono il brutto il cattivo, La leggenda del pianista sull’oceano, Nuovo Cinema Paradiso, Mission, Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto e molti altri.

Per l’occasione, il M° Tomasoni suonerà la tromba di Michele Lacerenza, conosciuto come "la tromba di Morricone", musicista pugliese grande amico del compositore. Nonostante l’iniziale ostilità da parte di Sergio Leone che gli preferiva Nino Rosso, Lacerenza divenne uno degli interpreti principali delle musiche composte per la cosiddetta “Trilogia del dollaro” di Leone.

Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.