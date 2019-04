Cultura e spettacolo



Parole e musica lungo la Francigena: due appuntamenti in programma il 2 e il 4 maggio

martedì, 30 aprile 2019, 15:00

Il 2 maggio fa tappa a Lucca, al Francigena Entry Point, "Torno a casa a piedi" il tour musicale in cammino lungo la Via Francigena del cantante Jack Jaselli, con un progetto che mette al centro del viaggio il racconto del territorio e degli incontri lungo la strada, uniti ai temi della sostenibilità, della condivisione e dell'accoglienza.

Durante il percorso Jack racconterà a tappe il territorio, i suoi segreti, i posti più belli o quelli che rimarranno nel cuore, anche per piccoli particolari, mostrando i luoghi di interesse storico e culturale, la natura e le tradizioni locali. Il cammino di Jack, patrocinato dall'Associazione Europea delle Vie Francigene, si concluderà a Roma giovedì 23 maggio e verrà seguito dai canali di Real Time per cui sarà prodotto un docufilm per la programmazione estiva. Ogni giorno il cantante condividerà e racconterà il suo cammino quotidiano su Radio Francigena, la voce dei cammini e attraverso le sue pagine social ufficiali.

Il 4 maggio invece doppio appuntamento con la narrazione nell'ambito del premio letterario "Intanto parto...racconti e parole in camino", dedicato ai racconti di viaggio lungo la Via Francigena e i Cammini.

Al mattino, al Francigena Entry Point, si terrà "Raccontare la Via Francigena", incontro seminario riservato alle scuole superiori sui temi della narrazione e valorizzazione del territorio attraverso la scrittura. Nel pomeriggio verrà realizzato un trekking urbano lungo la via Francigena, accompagnato da una guida esperta che, partendo dalla Terrazza Petroni, attraverserà la città per raggiungere il museo Via Francigena Entry Point. Qui, dopo la visita al museo, si terrà l'incontro con uno degli autori vincitori del premio letterario. L'evento è gratuito. Le scuole e i partecipanti al trekking possono prenotarsi via mail o telefono, presso: Via Francigena Entry Point - ex Casa del Boia, via Bacchettoni 8, Lucca – tel. 0583.496554 - 342 1466451 - info@viafrancigenaentrypoint.eu

Entrambi gli appuntamenti sono realizzati con il patrocinio del Comune di Lucca.