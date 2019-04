Cultura e spettacolo



Photolux, Enrico Stefanelli in Brasile per il Festfoto di Porto Alegre

lunedì, 29 aprile 2019, 17:43

Proseguono le grandi collaborazioni internazionali di Photolux Festival. In questi giorni infatti il direttore artistico,Enrico Stefanelli, si trova in Brasile, e più precisamente al FestFotodi Porto Alegre, dov'è stato protagonista di una conferenza sulle migrazioni nel Mediterraneo. Nel corso del suo talk, Stefanelli ha presentato anche un ampio slideshow con alcune delle immagini più significative che furono esposte in occasione della grande mostra collettiva del 2017. In attesa del ritorno della biennale di Photolux, festival internazionale di fotografia, in programma a Lucca dal 16 novembre all'8 dicembre, dunque ancora un prestigioso attestato internazionale di stima per il lavoro di Stefanelli e del suo staff.

Stefanelli ha condotto l'ampia platea presente all'incontro in un lungo excursus sul tema delle migrazioni nel Mediterraneo, sulla situazione attuale e su quello che è accaduto in passato, con un focus particolare relativo all'Italia e al territorio lucchese. Oltre alle foto, Stefanelli ha proiettato anche un video-documentario realizzato dal fotografo pratese Massimo Sestini sul salvataggio di un barcone di 500 migranti al largo della Libia ad opera della Fregata Bergamini della Marina militare italiana.

Terminato l'incontro, il direttore di Photolux è stato coinvolto anche in attività di portfolio review dagli organizzatori del festival brasiliano.