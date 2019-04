Cultura e spettacolo



Photolux, un nuovo contest per raccontare le rivoluzioni dell'uomo

venerdì, 12 aprile 2019, 11:06

Prosegue l'impegno di Photolux per valorizzare i talenti della fotografia. E proprio in vista del ritorno della biennale, in programma dal 16 novembre all'8 dicembre, Photolux e Intarget (agenzia leader nel marketing digitale) hanno deciso di lanciare una nuova call internazionale rivolta ai fotografi e collettivi fotografici, professionisti e non, di qualsiasi genere e nazionalità. I progetti presentati dovranno proporre una lettura inedita e originale del tema del Festival che per questa edizione sarà "Conquiste, rivoluzioni, oltre i muri". Il progetto vincitore sarà prodotto ed esposto in una delle sedi ufficiali di Photolux e inserito all'interno del catalogo. I progetti dovranno essere presentati entro il 15 settembre.

Rappresentare, con un taglio non comune, le piccole e grandi rivoluzioni che hanno abbattuto i muri e proiettato l'umanità verso il futuro. Questo lo spirito della nuova iniziativa lanciata da Photolux, con la collaborazione di Intarget, che ancora una volta vuole dare un'opportunità ai talenti dell'obbiettivo di farsi conoscere e apprezzare.

Per partecipare al concorso sarà necessario inviare una breve biografia (massimo 1000 battute) nella quale siano specificati, oltre ai recapiti, anche percorso formativo e carriera. A questo si dovrà aggiungere titolo e statement del progetto (massimo 2000 battute) e 15 immagini in formato .jpeg, 1500 pixel lato lungo a 72dpi. A ogni immagine presentata dovrà corrispondere un file ad alta risoluzione (300 dpi) che sarà richiesto qualora il lavoro sia selezionato.

I lavori dovranno essere caricati entro il 15 settembre a questo link: https://bit.ly/2GRn698

La giuria di questo concorso sarà composta da Nicola Tanzini (fondatore e amministratore delegato di Intarget), Jim Casper (fondatore ed editor-in-chief di LensCulture) e Moshe Rosenzveig (direttore dell'Head On Photo Festival di Sidney).

I risultati saranno comunicati entro la fine del mese di settembre.

Per maggiori informazioni: www.photoluxfestival.it/it/intarget-photolux-award-2019