Presentata la mostra dedicata a Moneyless, artista della street art

martedì, 30 aprile 2019, 14:49

di barbara ghiselli

“Moneyless – L’alchimista geometrico dell’arte urbana” è il titolo della mostra di street art dedicata a uno dei più illustri artisti contemporanei, cresciuti nel territorio lucchese; sarà inaugurata il 3 maggio alle 18 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca e resterà aperta fino al 9 giugno (con ingresso libero, dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.30). Durante l'inaugurazione ci sarà un aperitivo, un live dj set e il pubblico potrà assistere al completamento di un'opera da parte dell'artista.

La mostra è stata presentata questa mattina in una conferenza alla presenza di Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, il curatore della mostra Gian Guido Maria Grassi e l'artista Moneyless (Teo Pirisi).

La mostra, realizzata infatti dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca con la Fondazione Lucca Sviluppo e la collaborazione dell’associazione Start- Open your eyes e il patrocinio del Comune di Lucca, si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative dedicate all’arte urbana nel territorio lucchese

“Moneyless, reduce da un grande intervento in Svezia, dove ha dipinto un’intera galleria, e in procinto di partire per gli Stati Uniti, dove parteciperà a numerose manifestazioni, - ha esordito Grassi - è oggi universalmente riconosciuto allo stesso tempo come uno dei pionieri del muralismo astrattista in Italia e uno dei pochi ad averlo traghettato dai muri urbani ai musei”.

Grassi ha aggiunto che lo scorso anno, Moneyless ha realizzato a San Vito i primi due murales istituzionali per il progetto stART Festival. La mostra sarà così l’occasione per conoscere meglio attraverso uno dei suoi protagonisti quella che è comunemente nota come Street Art, il movimento artistico più dirompente e globale degli ultimi quarant’anni in grado di influenzare l’immaginario collettivo, dando origine a cambiamenti sul piano urbanistico e sociale.

Del Carlo ha sottolineato il fatto che lo spirito delle iniziative della Fondazione è lo stesso dell'artista Moneyless ovvero “ fare grandi cose con poco” e ha poi dichiarato tutto il suo entusismo per le opere dell'artista.

Dello stesso parere Landucci, che ha evidenziato la sua soddisfazione per il fatto che una mostra di opere eccellenti, appartenenti ad un movimento nuovo come la street art sia esposta presso il palazzo della Fondazione.

“E' una grande soddisfazione - ha dichiarato l'artista Moneyless – il fatto che le mie installazioni siano ospitate in una mostra come questa e proprio nella mia città. Saranno esposte infatti quasi cento opere dagli esordi fino ad ora e ciò non può che rendermi orgoglioso”.

La mostra sarà accompagnata da visite guidate, incontri, eventi e manifestazioni che vedranno coinvolte altre realtà del territorio: venerdì 10 maggio ore 21 Cineforum (proiezione Basquiat); domenica 5, sabato 11 e sabato 18 maggio ore 17 le prime due visite guidate; mercoledì 29 maggio un convegno per architetti aperto alla cittadinanza su “Urbanistica & Street Art”; giovedì 6 giugno la presentazione del catalogo della mostra, appositamente realizzato per l'esposizione. Prima della fine dell'anno scolastico saranno attivati percorsi didattici grazie all'organizzazione di incontri e workshop per il coinvolgimento delle scuole, specialmente con il liceo artistico Passaglia di Lucca.

Moneyless(Teo Pirisi), nato a Milano nel 1980 e cresciuto a Lucca, affonda le sue radici nella scena dei graffiti anni ’90, ma abbandona presto il writing spogliando le lettere dalla presenza alfabetica per concentrarsi sulla purezza della forma e sullo studio della geometria come elemento essenziale di origine, comprensione e costituzione materiale della natura stessa. Moneyless è oggi tra i più importanti artisti urbani internazionali con opere realizzate su palazzi e in contesti pubblici di tutti i continenti; è entrato in prestigiose collezioni pubbliche e private e ha esposto in gallerie e in spazi museali in Italia e nel mondo.