Presentata la produzione 2018/19 de "Il Baluardo – gruppo vocale lucchese"

giovedì, 18 aprile 2019, 18:07

"In Blade Runner abbiamo immaginato molto ma non internet. Il web ha rivoluzionato il mondo e non conosciamo ancora la portata di questi cambiamenti". Così Rutger Hauer a Lucca in occasione della masterclass (oggi) e del premio alla carriera che riceverà domani al Lucca Film Festival e Europa Cinema dove...

giovedì, 18 aprile 2019, 11:51

Sarà l'attore Rutger Hauer, star internazionale e attore cult per le sue interpretazioni leggendarie in Blade Runner e Ladyhawke, il protagonista della settima giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, in programma domani venerdì 19 aprile

giovedì, 18 aprile 2019, 09:11

Domenica 21 aprile, giorno di Pasqua, alle 18,30, presso la Cattedrale di San Martino, consueto appuntamento tra musica e spiritualità nella tradizionale ora vespertina. All’organo Giulia Biagetti, organista della cattedrale, con musiche varie (Bach, Williams, Fletcher) che riflettono vari temi ed in particolare la gioia del tempo pasquale

mercoledì, 17 aprile 2019, 15:54

Il “corto” sarà proiettato anche a Lucca, al cinema Centrale, sabato 20 aprile, alle ore 17, nell’ambito del “Focus Autori Lucchesi” di Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019

mercoledì, 17 aprile 2019, 12:57

Sarà Joe Dante, cineasta della generazione formatasi alla New World Pictures, autore di film cult come Gremlins e Piraña, il protagonista della sesta giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, in programma giovedì 18 aprile, a Lucca

mercoledì, 17 aprile 2019, 12:55

Il prossimo appuntamento è venerdì 19 aprile alle ore 17 con la conferenza dal titolo "Anni '70: la Videoarte fra tecnologia e trasformazioni sociali" con la partecipazione di Carlo Ansaloni, Gianni Melotti e Michele Sambin in testimonianza rispettivamente dei tre famosi centri che negli anni Settanta furono il fulcro internazionale...