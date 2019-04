Cultura e spettacolo



Presentato a Reggio Emilia il magazine di Photolux

martedì, 23 aprile 2019, 14:08

Fotografia Europea e Photolux Festival insieme per diffondere la fotografia. Nei giorni scorsi, infatti, la manifestazione organizzata a Reggio Emilia ha ospitato la biennale lucchese: l'occasione è servita per presentare il nuovo magazine online legato al Festival internazionale diretto da Enrico Stefanelli, una delle novità più interessanti del 2019.

A raccontarlo c'era Chiara Ruberti, coordinatrice del Festival, impegnata a Reggio Emilia anche per le letture portfolio organizzate in collaborazione con Cortona On The Move.

Insieme a lei, inoltre, erano presenti anche alcuni redattori del magazine: Daniela Mericio (coordinatore editoriale), Dario Orlandi e Beatrice Bruni hanno raccontato i primi mesi di vita di questo nuovo stimolante progetto.

Il magazine ha un doppio format: uno aggiornato in tempo reale con tutti gli eventi e le news più rilevanti riguardo il mondo della fotografia, e un altro che vede uscite bimestrali su focus specifici. I temi affrontati in questa nuova uscita (online da marzo) sono l'utilizzo dell'ironia come strumento di indagine e di rappresentazione della realtà e la fotografia come strumento di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

Questo e molti altri contenuti sono disponibili sul sito http://magazine.photoluxfestival.it/