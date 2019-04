Cultura e spettacolo



Presentato presso la sede dell’ANFI Lucca del libro di Pier Luigi Raggi, “La Garfagnana al fronte”

domenica, 21 aprile 2019, 22:59

Si è svolto a Lucca, nella sede della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI), un convegno organizzato in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Garfagnana per la presentazione del libro “La Garfagnana al fronte”, di Pier Luigi Raggi.

Il convegno, moderato con grande professionalità dal dott. Sirio Del Grande, è stato presieduto dal Presidente della Sezione ANFI di Lucca, Fin. ing. Vito Tafaro, alla presenza, tra gli altri, del Consigliere Nazionale dell’Associazione Fin. Comm. Marco Mugnaini.

In rappresentanza della sezione ANFI di Bruxelles - Unione Europea, ha partecipato il Generale Dario Proietti, sindaco della sezione, che ha portato i saluti ed il ringraziamento per le iniziative congiunte di far meglio conoscere la Garfagnana in Europa da parte del Presidente, Generale Alessandro Butticé.

A conferma dello stretto legame tra i finanzieri di Bruxelles e quelli di Lucca il Generale Proietti ha donato, a nome del Generale Butticé e di tutte le Fiamme Gialle in Europa, il “crest” della sezione di Bruxelles Unione europea.

Pier Luigi Raggi ha presentato la sua opera “La Garfagnana al fronte”, che raccoglie numerose testimonianze di soldati della Grande Guerra provenienti dagli archivi del Corriere di Garfagnana, in un percorso davvero emozionante e ricco di suggestioni che permette di conservare la memoria di grandi eventi e di uomini che sono stati chiamati a difendere la patria e che hanno sempre mantenuto un legame forte con la propria famiglia e con la propria terra, la Garfagnana.

Sono state anche lette e commentate alcune lettere inviate dai soldati alle proprie famiglie e riportati interessanti aneddoti della vita in prima linea.

Silvia Lucchesi, Presidente del centro di documentazione storica della Garfagnana, ha invece evidenziato il particolare contesto e la provenienza socio economica e culturale dei soldati al fronte (in gran parte contadini con bassissimo livello di scolarizzazione), ma anche le limitazioni imposte dalla censura che hanno impedito di conoscere le reali condizioni di vita dei soldati al fronte.

Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana e Assessore dell'Unione dei comuni di Garfagnana, ha ringraziato l'ANFI per l'organizzazione dell’evento e la Guardia di Finanza per il fattivo contributo alla legalità ed alla sicurezza economico-finanziaria del territorio.

In rappresentanza del Comando Provinciale della Guardia di Finanza retto dal Col. Massimo Mazzone ha partecipato il Magg. Franco Arena oltre a numerosi militari in servizio sia a Lucca che presso la Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana.

Il convegno si è concluso con la consegna da parte del Consigliere Nazionale dell’ANFI, Marco Mugnaini, dell'attestato di “Socio Benemerito” dell’ANFI a Pier Luigi Raggi, autore del libro, per la meritoria opera svolta per far conoscere il ruolo della Guardia di Finanza nella storia e nel territorio della Garfagnana. È stata infine ricordata anche la pubblicazione, recentemente edita a firma del Maggiore Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza, dal titolo “Fiamme Gialle in Garfagnana”.