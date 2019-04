Cultura e spettacolo



Primavera d'essai, una festa del cinema

martedì, 23 aprile 2019, 16:28

Entra nel vivo il programma della seconda edizione della rassegna Primavera d'essai - Una festa del cinema organizzata dal Cineforum Ezechiele 25,17 in occasione dei 20 anni della propria attività.

Fino al 5 giugno è previsto un ricco programma di proiezioni e lezioni di cinema nelle sale del cinema Astra di Lucca, dell'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca e del cinema Artè di Capannori.

Oltre alle prime visioni della stagione e alla riproposizione dei film più significativi di 20 anni di attività del Cineforum Ezechiele, vi sono quattro importanti appuntamenti di approfondimento cinematografico.Venerdì 26 aprile è in programma la lezione del prof. Marco Vanelli sul tema "TRA PIACERE E REALTÀ - Il modello educativo disneyano".Domenica 28 aprile doppio appuntamento con "Colazione con Kurosawa" al mattino (ore 10.00) e nel pomeriggio "Sordi all'italiana - Viaggio nella commedia all'italiana" a cura di Massimo Ghirlanda.Martedì 30 aprile sarà la volta del regista Paolo Benvenuti che terrà un incontro-dibattito sul suo film 'Segreti di stato'.

La rassegna è organizzata dal Cineforum Ezechiele 25,17 con la collaborazione del Cinit-Cineforum Italiano, del Comune di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Modalità di ingresso: Cinema Astra - ingresso con tessera annuale e biglietto 5 euroAuditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca - ingresso con tessera annaule e abbonamento mensile 3 euro per tutti i filmCinema Artè - Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euroPer informazioni www.cineforumezechiele.comtel- 3477377003

Il programma completo della rassegna



Giovedì 25 aprile 2019 ore 18.00Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20LA SPOSA TURCAdi Fatih Akin – Germania-Turchia, 2004 – 121' con Birol Ünel, Sibel Kekilli

Giovedì 25 aprile ore 21.00Cinema Artè Capannori – Prime visioniLA DONNA ELETTRICAdi Benedikt Erlingsson – Islanda/Francia, 2018 – 101'

Venerdì 26 aprile 2019 ore 18.00Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20TRA PIACERE E REALTA' Il modello educativo disneyanoLezione di Marco VanelliA seguire alle ore 19.00SAVING MR. BANKSdi John Lee Hancock – Usa, 2013 – 125' con Tom Hanks, Emma Thompson

Venerdì 26 aprile 2019 ore 21.30Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20L'ESTATE DI KIKUJROdi Takeshi Kitano – Giappone, 1999 – 121' con Takeshi Kitano, Yusuke Sekiguchi

Sabato 27 aprile ore 21.00Cinema Artè Capannori – Prime visioniC'È TEMPOdi Walter Veltroni – Italia, 2019 – 107' con Stefano Fresi, Simona Molinari

Domenica 28 aprile 2019 ore 10.00Auditorium Fondazione Banca del MonteColazione con KurosawaNON RIMPIANGO LA MIA GIOVINEZZAdi Akira Kurosawa – Giappone, 1946 – 110'

Domenica 28 aprile 2019 ore 18.00Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20SORDI ALL'ITALIANAViaggio nella commedia all'italianaLezione di Massimo GhirlandaA seguire alle ore 19.00LO SCOPONE SCIENTIFICOdi Luigi Comencini – Italia, 1972 – 116' con Alberto Sordi, Silvana Mangano, Bette Davis, Joseph Cotten

Domenica 28 aprile 2019 ore 21.00Cinema Artè Capannori – Prime visioniIL GIOCO DELLE COPPIEdi Olivier Assayas – Francia, 2018 – 108' con Juliette Binoche, Guillaume Canet

Domenica 28 aprile 2019 ore 21.30Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20LA BICICLETTA VERDEdi Haifaa Al-Mansour – Arabia Saudita, 2012 – 92'

Lunedì 29 aprile 2019 ore 17.45Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20STILL LIFEdi Uberto Pasolini – Italia-Regno Unito, 2013 – 87' con Eddie Marsan

Lunedì 29 aprile 2019 ore 19.30Cinema Astra – Ezechiele 20Y TU MAMA TAMBIEN di Alfonso Cuaron – Messico, 2001 – 105' con Diego Luna, Gael Garcia Bernal, Maribel Verdù

Lunedì 29 aprile 2019 ore 21.30Cinema Astra – Prime visioniBOY ERASED – VITE CANCELLATEdi Joel Edgerton – Usa, 2018 – 114' con Nicole Kidman, Lucas Hedges, Russel CroweMartedì 30 aprile 2019 ore 18.00Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20SEGRETI DI STATOdi Paolo Benvenuti – Italia, 2003 – 81' con David Coco, Antonio Cataniaa seguire alle ore 19.30Incontro dibattito con il regista Paolo Benvenuti

Martedì 30 aprile 2019 ore 21.30Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20IL PASSATOdi Asghar Farhadi – Francia/Iran, 2013 – 130' con Bérénice Bejo, Tahar Rahim

Mercoledì 1 maggio 2019 ore 21.00Cinema Artè Capannori – Prime visioniIN GUERRAdi Stéphane Brizé – Francia, 2018 – 113' con Vincent Lindon

Martedì 7 maggio 2019 ore 19.00Cinema Astra – Ezechiele 20LA PRINCIPESSA MONONOKEdi Hayao Miyazaki – Giappone, 1997 – 134'

a seguire alle ore 21.30CAFARNAO di Nadine Labaki – Libano/Francia, 2018 – 123' con Nadine Labaki, Zain Alrafeea

Mercoledì 8 maggio 2019 ore 18.30Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20TIMBUKTUdi Abderrahmane Sissako – Francia/Mauritania, 2014 – 97'

a seguire alle ore 21.00LA DONNA CHE CANTA di Denis Villeneuve - Canada, 2010 – 130' con Lubna, Azabal

Martedì 14 maggio 2019 ore 19.00Cinema Astra – Il cinema ritrovatoPANICOdi Julien Duvivier – Francia, 1946 - 100' con Michel Simon e Viviane Romance

Martedì 14 maggio 2019 ore 21.30Cinema Astra – Il cinema ritrovatoMAIGRET E IL CASO SAINT-FIACREdi Jean Delannoy – Francia/Italia, 1959 – 101' con Jean Gabin, Michel Auclair

Mercoledì 15 maggio 2019 ore 21.00Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20LA PIANISTAdi Michael Haneke – Francia-Austria, 2001 – 130' con Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoit Maginel

Mercoledì 22 maggio 2019 ore 18.30Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20AMERICAN HISTORY Xdi Tony Kaye – Usa, 1998 – 119' con Edward Norton, Edward Furlong

A seguire alle ore 21.30MEMENTOdi Christopher Nolan – Usa, 2000 – 113' con Guy Pearce, Carrie-Ann Moss

Mercoledì 29 maggio 2019 ore 18.30Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20IL FIGLIOdi Luc Dardenne e Jean-Pierre Dardenne – Belgio, 2002 – 103' con Olivier Gourmet, Morgan MarinneA seguire alle 21.00CHARACTER – BASTARDO ECCELLENTEdi Mike Van Diem – Olanda, 1997 – 122' con Jean Decleir, Jonathan Maxwell Reeves

Mercoledì 5 giugno 2019 ore 21.00Auditorium Fondazione Banca del MonteEzechiele 20DEPARTURESdi Yōjirō Takita – Giappone, 2008 – 130' con Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki