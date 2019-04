Cultura e spettacolo



Primo appuntamento della rassegna "I Fossi dell'Arte"

giovedì, 11 aprile 2019, 08:49

Il 20 aprile si terrà il primo dei sei appuntamenti della rassegna "I Fossi dell'Arte", un progetto teso a valorizzare e riqualificare la storica e pittoresca via del Fosso ingiustamente (per i lucchesi) trascurata dai circuiti turistici e commerciali.



L'evento in programma ogni terzo sabato del mese (contemporaneamente al mercato antiquario in Lucca) da aprile a settembre (dalle 16,30 alle 21,30) nel tratto di strada davanti la Madonna dello Stellario ed il centro di arte contemporanea, vedrà la partecipazione di vari artisti lucchesi (tra i quali Fabrizio Barsotti, promotore dell'iniziativa) e alcune associazioni attive in vari ambiti e discipline, non solo pittoriche ma anche teatrali, musicali e letterarie.



Le altre date sono il 18 maggio, 15 giugno, 20 luglio, 17 agosto, 14 settembre.