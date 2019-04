Cultura e spettacolo



Psichiatria, convegno Uneba a Lucca

mercoledì, 3 aprile 2019, 08:41

Apre giovedì 4 alle 14.30 al Real Collegio di Lucca "Psichiatria riabilitativa: una rete per il futuro", convegno nazionale che Uneba (www.uneba.it - associazione di categoria del settore sociosanitario con 900 enti associati in tutta Italia) organizza a Lucca assieme alla Scuola superiore di scienze dell'educazione San Giovanni Bosco, alla Scuola di psicoterapia integrata di Massa, diretta da Vittorio Cigoli, e al Real Collegio di Lucca, che ospita i lavori.



L'obbiettivo, spiegano gli organizzatori, è stimolare gli enti, le istituzioni, le associazioni a riprogrammare reti di iniziative culturali, scientifiche, professionali e formative che, dopo quarant'anni, contribuiscano ad animare e tenere vivo lo spirito sociale della legge Basaglia, e contribuire a renderne effettivi i principi".



A portare i saluti istituzionali all'apertura del convegno saranno Franco Massi, presidente di Uneba Nazionale; Andrea Blandi, presidente di Uneba Toscana; Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio; Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca; Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca; rappresentanti della USL Toscana Nord-Ovest; Pier Giorgio Licheri, presidente del Centro Nazionale per il Volontariato; Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Isabella Tobino, presidente della Fondazione Mario Tobino.A seguire, proiezione del cortometraggio "Il Sogno d'oro" sull'arte-terapia applicata al cinema, con la regia di Simone Rabassini.



Dalle 15.30 la sessione plenaria su "Storia e scenari di sviluppo dei servizi territoriali di prevenzione e di riabilitazione psichiatrica con cure sostenibili per le famiglie e le istituzioni". Modera Roberto Sarlo, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze USL Toscana Nord Ovest. Previsti gli interventi di Stefania Saccardi, assessore al welfare della Regione Toscana; Bruno Orsini, Relatore della Legge 180/1978; don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI;Paolo Girardi, già Ordinario di Psichiatria all'Università La Sapienza di Roma; Rosangela Caruso della Società italiana di Psichiatria di Consultazione; Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria.



Venerdì 5 dalle 8.30 i partecipanti si dividono nei diversi seminari; dalle 14.30 alle 17.30 su "Verso modelli di riabilitazione psichiatrica capaci di produrre esiti positivi d'inclusione, valorizzando la partecipazione e la dignità delle persone, in un contesto di crescente riduzione delle risorse".