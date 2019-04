Cultura e spettacolo



Romano Cagnoni Photolux Award: ecco da chi è composta la giuria di esperti

mercoledì, 24 aprile 2019, 16:40

Ecco la giuria di esperti che quest'anno avrà il compito di selezionare il progetto vincitore del Romano Cagnoni Photolux Award 2019:

Patricia Franceschetti (President)

Nasce a Neuchâtel (Svizzera) nel 1964, vive e studia a Torino fino al 1984, anno in cui si trasferisce a Londra, dove lavora per mantenersi e studia fotografia. Qui incontra e diventa assistente di Romano Cagnoni. Nel tempo libero inizia a fotografare concentrandosi su diversi temi. Continua a lavorare con la fotografia anche quando rientra in Italia nel 1986, pubblicando le sue storie e i suoi articoli su diverse riviste. Sposa Romano Cagnoni nel 2000 e al suo fianco continua a lavorare, recandosi nei luoghi più critici del mondo, documentando e pubblicando importanti storie. Il suo lavoro è esposto in mostre personali e collettive in tutto il mondo. Oggi vive a Pietrasanta dove collabora con artisti e scultori e cura la conservazione e divulgazione dell'archivio di Romano Cagnoni, scomparso nel 2018.

Lars Boering

A partire dal 1998 è stato curatore e successivamente amministratore delegato della Amsterdam Art Foundation,occupandosi degli acquisti di arte e fotografia per la loro vasta collezione. Nel 2008 Lars è diventato un consulente indipendente e imprenditore e ha fondato la Lux Photo Gallery. In qualità di amministratore delegato dell'Associazione dei fotografi olandesi, dal 2010 al 2014, Lars ha affiancato i fotografi riguardo le questioni relative al copyright e le capacità imprenditoriali. Nel 2010 Lars ha cofondato il 'Photography masterclass Amsterdam for advanced storytelling' dove insegna ancora. Lars ha fornito la sua consulenza su modelli di business a diversi fotografi e ha collaborato con diversi partner nei settori dell'editoria e della pubblicità. Ha insegnato in accademie di tutto il mondo ed è stato coinvolto come consulente e curatore di festival, musei, case editrici e altre istituzioni, ed è oggi un oratore e moderatore di grande esperienza. Lars è stato nominato amministratore delegato della World Press Photo Foundation nel gennaio 2015. Vive ad Amsterdam con sua moglie, due figli e una figlia.

Giovanna Calvenzi

Nata a Milano. Nel 1973, dopo la laurea in Lettere, ha iniziato a insegnare storia della fotografia presso i corsi professionali per fotografi della Società Umanitaria. Dal 1977 al 1984 ha collaborato al mensile della Mondadori Il Fotografo. e con diversi periodici e nell'aprile 1984 è diventata photo editor di Amica, RCS Periodici. Nel luglio 1987 diventa capo redattore del mensile Max e successivamente photo editor di "7", del Corriere della Sera. Quindi ha lavorato a Vanity Fair e a Lei Glamour, delle Edizioni Condé Nast Italia, poi Moda, della nuova ERI, Sportweek, il magazine della Gazzetta dello Sport. Nel 2012 è consulente per l'immagine alla Periodici San Paolo e dal 2016 di Donna Moderna, Arnoldo Mondadori Editore. Nel 1998 è stata direttore artistico dei Rencontres Internationales de la Photographie di Arles. Nel 2002 è stata guest curator di Photo España a Madrid. Dal 2013 si occupa dell'Archivio Gabriele Basilico. Nel 2014 è stata, con Laura Serani, delegato artistico del Mois de la Photo a Parigi.

Francesco Cito

Nasce a Napoli nel 1949, anche se adesso vive a Milano. Nel 1972 si è trasferito a Londra dove ha iniziato a collaborare con il Sunday Time Magazine e Observer Magazine. Nel 1980, durante l'invasione Sovietica, è stato uno dei primi fotoreporter a raggiungere segretamente l'Afghanistan, al seguito di vari gruppi di guerriglieri e dove fece ritorno nel 1989 per riferire sul ritiro dell'esercito Sovietico. Nel 1982 - 83, realizza a Napoli un reportage sulla camorra, pubblicato dalle maggiori testate giornalistiche, nazionali ed estere. Nel 1983 viene inviato sul fronte Libanese da Epoca, e segue il conflitto in atto fra le fazioni palestinesi; i pro siriani del leader Abu Mussa, e Yasser Arafat e i suoi sostenitori. È stato l'unico foto-giornalista a documentare la caduta di Beddawi (campo profughi), ultima roccaforte di Arafat in Libano. Tornerà in Libano altre 6 volte per seguire le vari fasi della guerra civile. Nel 1984 si dedica alle condizioni del popolo palestinese all'interno dei territori occupati della West Bank (Cisgiordania) e la Striscia di Gaza, situazione che ha causato la rivolta "Intifada" nel Dicembre del 1987. Durante lo svolgimento di un assegnato dalla rivista Stern, fu ferito due volte dai soldati libanesi e una volta dai Palestinesi.Nell'agosto del 1990, fu tra i primi fotografi a riferire dell'esercito statunitense che approdò in Arabia Saudita dopo l'invasione del Kuwait, fino alla sua liberazione. In Italia, ha spesso seguito casi di mafia nelle regioni meridionali, ma anche eventi più leggeri come il Palio di Siena e altri importanti aspetti della società. Nel 1997, si concentra sulla Sardegna, fotografando aspetti sociali e tradizionali della sua cultura. Nel 2007 è invitato dal Governatorato di Sakhalin(Russia), l'isola ex colonia penale raccontata da Checov, per un lavoro fotografico, sul territorio, illustrando la vita e le attività produttive, a seguito della scoperta di ingenti giacimenti petroliferi. Lavoro divenuto una mostra e un foto libro editato in Russia. Nel 2012 la prestigiosa casa di gioiellieri parigini "Van Cleef & Arpels" gli commissiona la realizzazione di un lavoro fotografico sul lavoro dei suoi artigiani. Viene stampato un volume di 50 immagini, tradotto in 9 lingue. Tra i suoi molti premi, nel 1995 il World Press Photo gli conferisce il terzo premio Day in the Life per il Neapolitan Wedding storye nel 1996 il primo premio per il Palio di Siena.

Andrei Polikanov

Visual Director di Takie Dela Online, Russia. Nato a Mosca nel 1961, si è laureato al Military Institute of Foreign Languages nel 1987 e nei sei anni successivi ha lavorato come ufficiale commissioned in Angola. Nei primi anni 90' ha lavorato come fixer e stringer con altri fotogiornalisti di fama internazionale, producendo storie sui territori dell'ex Unione Sovietica per alcune delle più importanti riveste internazionali. Dal 1996 al 2007 ha lavorato come PhotoEditor nella redazione moscovita di TimeMagazine. È stato direttore della fotografia della rivista RussianReporter dal 2007 al 2015 ed è Visual Director di Takie Dela onlinemedia dall'aprile 2015. È stato membro di giuria in diversi premi fotografici nazionali e internazionali. È membro del comitato di selezione della Joop Swart Masterclass e nominator per l'Educational programper il Medio Oriente e in Nord Africa (MENA) del World Press Photo. È stato lettore portfolio per diversi festival internazionali. Dal 2005 ad oggi, ha tenuto numerosi workshop di fotogiornalismo, sia in Russa sia nel resto del mondo. È stato mentor per l'Open Society Institute Documentary Photography Project Grantee Workshop per l'Educational project del World Press Photo in Caucaso e in Angola, consulente per The International Center for Journalists e docente alla International Summer School of Photography e alla Danish School of Media & Journalism.