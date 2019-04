Cultura e spettacolo



Rutger Hauer: "In Blade Runner abbiamo immaginato molto, ma non internet"

giovedì, 18 aprile 2019, 18:07

di gabriele muratori

Ed è la volta del famoso Rutger Hauer a toccare il suolo lucchese. Il celebre attore, ricordato principalmente per il suo ruolo di replicante Roy Batty nel famoso film "Blade Runner" del 1982, diretto da Ridley Scott e ispirato al romanzo "Il cacciatore di androidi", ha presenziato questa mattina presso la sala dei Servi del complesso di San Micheletto, in occasione di Lucca Film Festival e Europa Cinema attualmente in svolgimento, di fronte ad una gremita schiera di giornalisti della stampa locale e nazionale. A fare gli onori di casa, Nicola Borelli, presidente di Lucca Film festival, assieme a Stefano Giuntini e Cristina Puccinelli, direttori artistici di Lucca Effetto Cinema Notte, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini e Paolo Tacchi, dello sponsor di Banca Generali. Dopo l'iniziale bagno di foto, l'attore ha salutato i presenti dichiarandosi felice di essere ospite nel nostro paese per festeggiare i suoi 50 anni di carriera cinematografica. "Sono contento di festeggiare questo speciale compleanno nella vostra città e soprattutto nel pieno di questa fantastica manifestazione" - ha subito esordito Hauer. "Vengo in Italia sempre ben volentieri, e mi trovo sempre a mio agio. Con questo mi permetto di confidarvi poi che i premi che ricevo dal vostro paese sono sempre molto belli ed originali rispetto a quelli di altri paesi". Durante lo svolgimento della conferenza, il mito del cinema ha risposto alle domande dei giornalisti raccontando una serie di aneddoti riguardanti i suoi film, lasciando spazio anche alla sua seconda attività nella beneficienza, con la quale si è reso protagonista di lotte per l'ambiente e nel campo sociale internazionale, e non per ultimo nel campo della ricerca alla lotta contro l'aids.

Molti i titoli dei suoi tanti film citati durante la conferenza stampa, tra cui Ladyhawke, La leggenda del santo bevitore, Dracula, Il futuro e Falchi della Notte, tanto per richiamarne solo alcuni, in cui si incrociano le tante preferenze dei sui ammiratori in tutto il mondo per i suoi ruoli sempre diversi tra realtà, storia e immaginario.

Nella serata di venerdì, verrà consegnato a Rutger Hauer, àlias Roy Batty, presso il cinema Astra, il premio alla carriera, dopo il red carpet. Subito dopo, verrà proiettato quindi il celeberrimo Blade Runner. L'appuntamento poi continuerà sabato sera con "Lucca Cinema Effetto Notte", dove alle ore 19.30 in piazza San Michele avrà luogo "Tears in rain, tribute to Blade Runner 2019 with Rutger Hauer" per arricchire una serata ricca di emozioni e sorprese.